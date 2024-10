Les relations entre Prime Video et Henry Cavill continuent de se développer avec l'annonce d'une grosse surprise impliquant les deux parties en présence.

Alors qu'Henry Cavill avait initialement joint ses forces à Prime Video pour chapeauter des adaptations de Warhammer 40 000, c'est une nouvelle collaboration entre les deux parties qui se fait jour ici. L'acteur connu pour avoir incarné Superman ou Geralt de Riv dans The Witcher façon Netflix va ainsi occuper un rôle important sur un nouveau projet produit par Amazon.

Henry Cavill sur un nouveau front pour Prime Video

Après un désopilant cameo dans Deadpool 3, Henry Cavill va retourner dans le giron de Prime Video, pour occuper un rôle nettement plus important dans une nouvelle production d'Amazon MGM. S'il ne s'agit pas d'une très surveillée adaptation de Warhammer 40 000, on peut toutefois trouver un certain parallèle avec le projet nouvellement annoncé. L'acteur rejoint en effet le casting d'une autre adaptation, en live-action : Voltron.

Il s'agit pour rappel à l'origine d'une série animée américaine née dans les années 80. Celle-ci met en avant une équipe d'explorateurs spatiaux aux commandes de véhicules pouvant se combiner en un mécha géant. Toute ressemblance avec notamment Gundam et Transformers est bien évidemment totalement fortuite (ou pas). Quoi qu'il en soit, Henry Cavill joint à nouveau ses forces à Prime Video, qui s'est arrogé ses fiers services pour ce nouveau film. Le jeune talent Daniel Quinn-Toye (Romeo et Juliet) fera également partie du casting.

Le tout sera réalisé par Marshall Thurber, notamment connu pour Red Notice, un carton de Netflix. Le tournage de cette adaptation en live-action de Voltron se déroulera en Australie. Si l'on n'en connaît pas encore le scénario, tout au plus savons-nous qu'il sera également écrit par Thurber, avec l'aide d'Ellen Shanman. Puisque la production du film commence à peine, il faudra naturellement s'armer de patience pour voir ce que le résultat donnera, en exclusivité sur Prime Video.

Après Superman et Geralt, nouveau cap pour Henry Cavill. © Netflix

