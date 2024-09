Il n'y a plus rien à attendre de Cyberpunk 2077 de la part de CD Projekt Red, mais ça ne veut pas dire que l'univers est mort. Le studio polonais planche sur la suite avec 60 personnes affectées sur le projet, en sachant que ce nombre doublera en 2025. Maintenant que toutes les mises à jour sont disponibles sur PC et consoles, vous pouvez également (re)jouer au premier épisode dans les meilleures conditions et faire dans la foulée le DLC Phantom Liberty. Ou bien même jeter un oeil à la série d'animation Netflix : Edgerunners. Si vous n'avez rien contre les jeux de plateau, vous aurez peut-être aussi envie de surveiller le projet de Go On Board qui lancé une campagne de financement participatif pour Cyberpunk 2077 : le jeu de plateau officiel.

Un beau projet pour les créateurs de la série Cyberpunk 2077

Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'univers de Cyberpunk 2077 a donc été étendu avec la série d'animation Cyberpunk Edgerunners disponible sur Netflix. « Dans une société dystopique rongée par la corruption et les implants cybernétiques, un jeune de la rue talentueux et impulsif aspire à devenir un mercenaire hors-la-loi ». On ne sait pas s'il y aura une saison 2, mais d'autres projets d'animation sont dans les tuyaux. « Nous prévoyons définitivement de produire de nouveaux projets d’animation en lien avec Cyberpunk. J’espère que ça vous suffira » a déclaré Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt Red.

Avec ou sans le studio Trigger qui est à l'origine d'Edgerunners ? C'est la grande question mais vu le succès de cette première adaptation animée de Cyberpunk 2077, les créateurs de Kill la Kill ont peut-être une chance d'être rappelés. En attendant, le studio Trigger travaille sur une licence culte qui célèbre ses 40 ans en 2024 : Transformers. On ne sait pas de quoi il s'agit encore, mais avec le teaser ci-dessus, on peut théoriser sur le fait que ce sera peut-être une série d'animation. Et quand on voit la qualité des visuels de celle sur Cyberpunk 2077, on se dit que ça pourrait sacrément donner. Si vous êtes fans de la saga, celle-ci reviendra pour information le 23 octobre 2024 avec l'anime Transformers : Le Commencement.

Source : T-Spark via YouTube.