La saga Pirate des Caraibes a rapporté plus de 4,5 milliards de dollars au box-office à Disney. Si la qualité des différents films est discutable, le succès de la franchise cinématographique ne peut être remis en cause. Et pourtant, la firme aux grandes oreilles n'a pas sorti de suite depuis La Vengeance de Salazar en 2017. Mais ça va changer d'ici les prochaines années car deux projets sont dans les cartons sous l'oeil avisé de Jerry Bruckheimer, le producteur historique de la série. Le film que tout le monde veut pourrait devenir réalité...

Pirate des Caraibes 6 avec le retour de la star de la saga ?

Actuellement, Disney prépare deux nouveaux films Pirate des Caraibes totalement différents. A priori, la production veut relancer la saga en offrant le rôle principal à une actrice très en vogue depuis plusieurs années : Margot Robbie. Celle qui a mis Hollywood à ses pieds avec Barbie serait fortement pressentie pour reprendre le flambeau de Johnny Depp. Margot Robbie en Jackie Sparrow ? Le producteur Jerry Bruckheimer l'espère vraiment. « Nous espérons pouvoir réaliser les deux films. Et je pense que Disney est également très intéressé par le film avec Margot ».

Le second film mentionné par Jerry Bruckheimer serait un reboot de Pirate des Caraibes, avec un nouveau casting et un scénario totalement autonome de la saga actuelle. Un premier film qui devrait être développé par Craig Mazin, le créateur de la série The Last of Us et de Chernobyl (disponible sur Max), avec le co-scénariste de l'opus original Ted Elliott ainsi que Jeff Nathanson.

Johnny Depp sera t-il à l'affiche d'un des longs-métrages Pirate des Caraibes à venir ? C'est le sujet délicat en raison des différents procès entre l'acteur et son ex-compagne Amber Heard, et les accusations de violence domestique. « Si cela ne tenait qu'à moi, bien sûr. J'adore avoir Depp. C'est un excellent acteur et un bon ami... J'ai certainement parlé avec lui, mais nous verrons ce qui se passera » avait déclaré Bruckheimer. L'acteur de retour ? Pirate des Caraibes pourrait bien rappeler sa méga star. « Rien n'est exclu » indique une source de Variety dans un article publié cette semaine. Une information toute récente qui sous-entend que les réflexions et négociations sont toujours en cours.

Crédits : Disney.

Source : Variety.