La franchise Pirates des Caraibes semble prendre un nouveau cap avec des projets prometteurs en cours. Jerry Bruckheimer, le producteur de longue date des films Pirates, a récemment partagé des nouvelles encourageantes avec Entertainment Weekly concernant deux nouveaux films. De quoi réchauffer un peu le cœur des fans. Voilà ce que l'on sait.

Deux films distincts pour Pirates des Caraibes

Bruckheimer a précisé qu'il s'agissait de deux projets distincts. Le premier est un reboot sur lequel il travaille avec le scénariste Jeff Nathanson, connu pour son travail sur Young Woman and the Sea. Le second film est celui de Margot Robbie, avec un scénario écrit par Christina Hodson, qui a notamment travaillé sur Birds of Prey. "Nous espérons pouvoir réaliser les deux films, et je pense que Disney est également très intéressé par le film avec Margot," a déclaré Bruckheimer.

En 2022, Margot Robbie avait exprimé des doutes sur la réalisation de son film, expliquant que Disney semblait hésitant à l'époque. Elle avait partagé que le film proposé offrirait une perspective différente, avec un leadership féminin plus prononcé, tout en maintenant l'esprit d'aventure de la franchise. Cette nouvelle mise à jour de Bruckheimer laisse entendre que ce projet est toujours en cours et qu'il a de bonnes chances de voir le jour. Il faut dire que le succès de Barbie a pu jouer un rôle dans cette décision...

Un reboot ?

Le reboot de la franchise, sous la plume de Jeff Nathanson, avance bien selon Bruckheimer. Il a révélé que le troisième acte du scénario est déjà "incroyable" et qu'il reste à peaufiner les deux premiers actes. Contrairement aux films précédents, ce reboot ne suivra pas les personnages familiers de la série, mais Bruckheimer n'exclut pas la possibilité d'un retour de Johnny Depp dans le rôle emblématique de Jack Sparrow. "C'est un reboot, mais si cela ne tenait qu'à moi, il serait dedans. Je l'adore. C'est un artiste incroyable et il a créé Jack Sparrow de toutes pièces," a-t-il affirmé. Forcément, tout ceci risque de diviser.

Bien que l'avenir de Johnny Depp dans la franchise soit incertain en raison de ses récents problèmes juridiques, Bruckheimer a exprimé son soutien pour un éventuel retour de l'acteur. Depp, qui a traversé une bataille juridique très médiatisée avec son ex-femme Amber Heard, a depuis indiqué qu'il n'a pas besoin de Hollywood pour continuer sa carrière.