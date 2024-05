Qu'en est-il de Johnny Depp au sein de la saga Pirates des Caraïbes ? Son retour est-il définitivement mort et enterré ? La production s'exprime ouvertement à ce sujet.

L'avenir de Johnny Depp dans la franchise Pirates des Caraibes reste incertain, mais les récents propos du producteur Jerry Bruckheimer pourraient raviver l'espoir des fans. Depuis cinq films, Depp a incarné le charismatique Capitaine Jack Sparrow, l'un des personnages les plus emblématiques de la culture pop. Et c'est vrai qu'imaginer un nouveau film sans lui parait assez étrange.

Pirates des Caraibes avec ou sans Johnny Depp ?

Après des accusations de violence domestique formulées par son ex-femme Amber Heard, Disney aurait annulé un sixième volet prévu. Cependant, le résultat de Depp dans son procès en diffamation contre Heard a changé la donne pour beaucoup. Cela a intensifié la demande des fans pour que Disney réintègre Depp dans la franchise. Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, Jerry Bruckheimer a confirmé son souhait de voir Depp reprendre son rôle. Il a révélé qu'ils avaient eu des discussions à ce sujet, bien que la décision finale ne lui appartienne pas entièrement. "Si cela ne tenait qu'à moi, bien sûr. J'adore avoir Depp. C'est un excellent acteur et un bon ami... J'ai certainement parlé avec lui, mais nous verrons ce qui se passera."

Plusieurs obstacles pourraient empêcher le retour de Depp. Disney pourrait vouloir garder ses distances suite au procès, malgré son issue favorable pour Depp. De plus, le prochain film de la franchise serait envisagé comme un reboot complet, ce qui pourrait influencer la décision de ne pas faire revenir Depp pour des raisons créatives. Enfin, Depp lui-même pourrait hésiter à revenir, se sentant trahi par son licenciement soudain.

Lors de son procès en diffamation, Depp a exprimé sa profonde blessure suite à l'annulation de son rôle. Il a décrit ce moment comme un "coup dur" et a exprimé son incompréhension face à la décision de Disney après une collaboration fructueuse. "Le Capitaine Jack Sparrow était un personnage que j'avais construit de toutes pièces et dans lequel j'avais investi beaucoup de moi-même," a-t-il déclaré. Bien que le sixième film de Pirates des Caraibes n'ait pas encore de date de sortie officielle, des rumeurs circulent sur la participation d'acteurs comme Ayo Edebiri et Austin Butler, sans confirmation officielle de casting pour le moment. Sans parler d'un autre film avec Margot Robbie