Nous ne sommes plus qu'à une semaine du mois de juillet et cela se ressent du côté des plateformes de SVOD. De fait, le programme s'allège un petit peu en cette fin juin pour préparer la suite de l'été. Ça se voit aussi bien du côté de Netflix que de Prime Video par exemple. Mais nous sommes là pour vous parler de Disney Plus et, concrètement, les nouveautés n'arrivent pas non plus en nombre. Pour autant, elles vont clairement frapper fort !

Les séries qui débarquent sur Disney+ du 23 au 29 juin 2025

Disney Plus se concentre sur les formats courts cette semaine ! Pas de nouveau film donc pour cette fois, mais de grosses sorties attendues. Ainsi, trois séries viennent rythmer tour à tour le catalogue de la plateforme, les 24, 25 et 26 juin. Ça va commencer par du nouveau chez Marvel avec Ironheart. Véritable événement dans le MCU, cette production inédite mettra en scène le personnage de Riri Williams, que vous avez pu voir dans Black Panther Wakanda Forever.

La semaine se poursuivra sur Disney Plus avec un programme jeunesse plutôt en vogue. Ainsi, vous pourrez retrouver en famille la deuxième partie de la première saison d'Ariel. Puis, rendez-vous en cuisine jeudi prochain pour la saison 4 de The Bear. La série culinaire marque son retour, portée par un casting qui brille toujours autant à l'écran. Attendez-vous à ce qu'il se prépare à répondre à de nouveaux défis pour faire passer le restaurant à un niveau supérieur. Plus que jamais, ça va chauffer pour la brigade !

24 juin : Ironheart | saison 1 — mini-série Marvel événement qui vient boucler la 5 e phase du MCU.

25 juin : Arie l | saison, 1 partie 2 — série d'animation Disney Junior suivant les aventure sous-marines de la jeune sirène.

26 juin : The Bear | saison 4 — retour en cuisine pour la série phénomène multiplement récompensée.