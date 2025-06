Le mois de juin 2025 aura été particulièrement chargé pour Prime Video, notamment dès son premier jour avec l'intégrale de John Wick côté films, et le retour des franchises Chicago et New York Unité Spéciale côté séries. La semaine dernière, les abonnés ont eu accès au film Hard Kill avec l'inénarrable Bruce Willis, et le début de la première saison de Nous, les menteurs. Du 23 au 29 juin 2025, on retrouve peu ou prou le même schéma sur la plateforme, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Tous les films Prime Video du 23 au 29 juin 2025

Après une vague, non de chaleur, mais de films d'action en tous genres au fil du mois, Prime Video conclut son programme cinématographique de juin 2025 avec, comme la semaine dernière, une seule et unique production, qui parlera encore aux amateurs d'action. Après Hard Kill avec Bruce Willis, place cette fois à Shadow Force, réalisé par Joe Carnahan et sorti cette année, qui met notamment en scène Kerry Wahsington et Omar Sy. Tous deux y incarnent un couple séparé avec une prime sur leur tête. Ils doivent donc s'enfuir avec leur fils pour rester en vie et se serrer les coudes face à la milice qui les pourchasse. Le résultat affiche cela dit un score moyen sur IMDb, avec un score de 4,7/10, sur plus de 2 000 évaluations. Vous pourrez en juger par vous-même sur Prime Video le 27 juin.

27/06 Shadow Force



Toutes les séries du 23 au 29 juin 2025

Place ensuite aux séries à venir sur Prime Video du 23 au 29 juin 2025. Là encore, il n'y en a malheureusement qu'une à se mettre sous la dent, comme la semaine dernière avec le seul lancement de la saison 1 de Nous, les menteurs. Cette semaine, on reste donc encore dans l'action, avec le début de la première saison événement Countdown. La série est surveillée au tournant, car met notamment en scène Jensen Ackels (Supernatural, The Boys). Il incarne cette fois un flic au tempérament un brin soupe-au-lait qui rejoint une organisation secrète. Son objectif : enquêter sur un meurtre suspect commis en pleine journée. Première étape de l'investigation à retrouver donc ce 25 juin sur Prime Video.

25/06 Countdown – Saison 1



Source : Prime Video