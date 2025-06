Netflix continue de muscler son catalogue avec plusieurs nouveautés cette semaine. À l’instar de Prime Video, Disney+ ou encore HBO Max, le géant de la SVOD ajoute quelques nouveaux films, mais diffuse surtout le grand final d’une de ses plus grandes séries : Squid Game. Un véritable événement.

Tous les films Netflix du 13 au 29 juin 2025

Après les requins de En eaux troubles (Meg) et les muscles de Diesel dans Fast and Furious 8, Netflix passe à la comédie avec Empire Records. On y suit le quotidien d'employés d'un disquaire modeste qui tenteront par tous les moyens de le sauver alors que le propriétaire souhaite le revendre à un géant de l'industrie. Enfin un peu (beaucoup ?) d’humour avec le film Les Kaïra porté par Gaston Gastambide et sa bande de potes tous un peu idiots, mais attachants finalement. Un programme assez maigre pour cette fin juin mine de rien.

23/06 Empire Records — comédie qui nous plonge dans le quotidien d'un disquaire finalement en passe de devenir un géant de l'industrie



25/06 Les Kaïra — comédie française de Franck Gastambide sur un groupe d'amis ayant grandi en banlieue



bande-annonce du film Les Kaïra qui arrive sur Netflix

La série de la semaine du 23 au 29 juin 2025

Côté série, c’est même encore pire puisqu’il n’y aura qu’une seule nouvelle entrée cette semaine : le final de la saison 3 de Squid Game. Alors qu’on avait laissé nos héros en bien mauvaise posture à la fin de la saison précédente, cette nouvelle partie devrait très certainement verser le sang. Peut-être même plus que d’habitude…

À noter que ce seront là les tout derniers épisodes de la série. Squid Game se termine en effet avec cette troisième saison que l’on nous promet déjà épique. Il n'y a aucune saison 4 au programme. Toutes les bonnes choses ont une fin, même les plus gros succès Netflix.

27 juin Squid Game - Saison 3 - le chapitre final de la série événement de Netflix



