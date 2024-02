Le manga culte de Yusuke Murata, One Punch Man, n'a pas mis longtemps à s'imposer comme l'une des œuvres japonaises les plus importantes des années 2000. Sur sa terre natale pour commencer, mais le succès s'est propagé dans le monde et a conquis notamment le public français. Et depuis 2015, la licence est rentrée définitivement dans la cour des grands avec une série d'animation dont la suite se fait cruellement attendre. Mais ça bouge après des mois de silence !

La saison 3 de One Punch Man dévoilée en vidéo

One Punch Man raconte l'histoire d'une personne banale, Saitama, qui va accomplir son souhait de se transformer en super-héros. Et quel super-héros ! Car après un entraînement intensif, il arrive à réveiller un pouvoir tout bonnement monstrueux. Des compétences hors normes qui lui permettent de vaincre des cibles plus grosses que lui, d'un unique coup de poing. Ce qui va vite devenir ennuyeux pour lui... Un récit qui a été mis en scène pour la série d'animation sortie en octobre 2015 pour la première fois, au Japon et chez nous.

La série animée One Punch Man a évidemment cartonné et une deuxième saison a vu le jour en 2019. Mais depuis, c'est le néant. La saison 3, qui doit normalement adapter les chapitres 85 à 138, n'est toujours pas disponible alors qu'elle a été officialisée. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais des informations sont enfin tombées. One Punch Man sera réalisée par J.C. Staff, la société déjà responsable de la saison 2.

Tomohiro Suzuki et Makoto Miyazaki reviennent à la bande son, tandis que le character designer Chikashi Kubota rempile également. Il sera épaulé pour ces nouveaux épisodes par Shinjirou Kuroda ainsi que Ryosuke Shirakawa (Spy x Family). Si vous regardez en VOSTFR, sachez que vous entendrez encore une fois Makoto Furukawa (Saitama) et Hikaru Midorikawa (Garou). Est-ce que ce sera toujours le rappeur caennais Orelsan en français pour Saitama ? Réponse dans quelques mois. En revanche, il y a du changement pour Daisuke Namikawa qui sera le Dr. Genus. Le nom du réalisateur et la date de sortie doivent être communiquées, mais voici le premier trailer de One Punch Man saison 3.