La fin du manga One Piece n'est pas encore arrivée. Pour autant, il en est rendu si loin que le but se rapproche. Dès lors, les grandes révélations commencent à se faire jour.

Eiichiro Oda a parsemé son œuvre-fleuve, One Piece, de grands mystères, à commencer par son titre. Cependant, c'est un autre élément qui pourrait être révélé prochainement. En tout cas, c'est que ce que pensent certains fans après la parution du chapitre 1155. Et si une grande théorie du manga s'apprêtait à se confirmer ?

L'identité d'un personnage mystérieux de One Piece

L'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, met tout en œuvre pour éveiller des théories chez ses fans. Tout au long de la publication du manga, il laisse des indices tout en maintenant le suspens sur bien des éléments. Dernièrement, les lectrices et lecteurs ont par exemple découvert l'identité du frère de Shanks. Or, un autre personnage pourrait bien voir son vrai visage se révéler.

C'est en tout cas ce que pensent certains fans. Sur les réseaux sociaux, on peut lire plusieurs internautes discuter d'un éléments qui a émergé par surprise à la fin du chapitre 1155 du manga. Celui nous replonge dans le passé, sur les pas du terrible Rocks D. Xebec. Celui-ci rencontre Imu et lui fait une confidence qui a mis le feu aux poudres, à savoir qu'il est particulièrement admiratif de Davy Jones.

Imu parlant de Xebec. © Eiichiro Oda / Glénat

Un gros secret bientôt révélé sur Davy Jones ?

Davy Jones est un pirate légendaire dans l'univers de One Piece. Les mythes racontent qu'en raison de sa cruauté, le diable des mers lui-même aurait eu peur et, en conséquence, l'aurait maudit pour qu'il reste coincé à jamais sous les océans. La mention-même de son nom semble être une provocation de la part de Xebec face à Imu. Certains fans1, 2 ont bien une idée de la raison.

En effet, Imu semble perturbé à la mention de ce nom, un peu comme il l'a été à l'évocation de Joy Boy plus tôt dans One Piece. Et si c'était tout bonnement parce que Davy Jones, celui qu'on surnomme le « Démon des profondeurs », était Joy Boy ? Dès lors, cela ferait d'Imu le véritable Diable des mers. Ses pouvoirs sont d'ailleurs semblables à cette entité mythique.

Si cette théorie est vraie, cela voudrait dire que Davy Jones, soit le Joy Boy originel, serait certainement bloqué sur l'île de Laugh Tale. Celle-ci se situe sous les océans, au bout de Grand Line. Les seuls autres pirates à l'avoir vue de leurs yeux ne sont autres que les membres de l'équipage de Gol D. Roger. Cela voudrait dire que le capitaine aurait ri avec le fameux pirate légendaire.

En outre, ce serait aussi une explication de l'origine de la fameuse « Volonté du D ». Dans l'univers de One Piece, 13 pirates portent cette lettre dans leur nom, à l'instar de Xebec, Roger ou encore Monkey D. Luffy. Ceux qui sont ainsi désignés comme les « Ennemis des Dieux » tiendraient cette initiale de Davy Jones en personne. Une façon d'indiquer qu'ils vont le venger et venir à bout des actuels forces “divines” qui veulent prendre tout le pouvoir ? Nous pourrions l'apprendre bien assez vite.