Les années, voire les décennies, passent, et l’aura de One Piece ne faiblit pas. Elle s’étend même grâce à sa popularité croissante auprès du jeune public et des néophytes qui ont découvert l’univers si particulier d’Eiichiro Oda avec la série Netflix. Le manga approche doucement mais sûrement de sa conclusion, la saison 2 de l’adaptation en live-action arrivera l’année prochaine et l’anime a enfin repris de plus belle après une longue pause. Une pause qui lui a clairement fait du bien. Toei avait promis de revenir avec des épisodes de meilleure qualité, et pour l'instant, ils n'ont pas failli à leur promesse. La promesse est tenue, et même surpassée, aux yeux de tous. Preuve en est, l’anime One Piece bat encore un record, 20 ans après le début de sa diffusion.

Le dernier épisode de One Piece met tout le monde d'accord

Cela fait maintenant 25 ans que la série est diffusée au Japon et elle ne montre aucun signe de ralentissement. Au contraire, l'engouement autour de la série est à son paroxysme, comme en témoigne le dernier record battu par l’anime One Piece. L’épisode 1136, diffusé ce week-end, est devenu le mieux noté de l’histoire de la série, avec un score de 9,7 (9,9 à l'origine) sur IMDB, talonnant ainsi certains indétrônables comme L'Attaque des Titans. La communauté a été particulièrement touchée par l'un des flashbacks les plus émouvants de ces dernières années, qui avait également fait son petit effet lors de sa parution dans le manga.

Le passé de Kuma a de quoi faire pleurer les plus sensibles, mais il est regrettable que ceux qui ne vivent que pour l’action s’amusent à « review bomber » ce qui est l’un des épisodes les plus émouvants de One Piece. Nous nous garderons bien de détailler davantage le contenu de cet épisode et de cette fin coup de poing pour ne pas gâcher ces beaux moments aux retardataires. Pour rappel, l’épisode 1136 de One Piece est disponible dès maintenant sur Crunchyroll et ADN en VOSTFR. Il arrivera ensuite le 20 juillet 2025 sur Netflix.

Kuma dans l'épisode 1136 de One Piece ©Toei

Source : IMDB