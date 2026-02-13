Une grande nouvelle pour les fans français de One Piece. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet événement de choix, d'autant plus qu'il arrive très bientôt.

C'est une annonce de taille pour tous les fans français de One Piece. En février, un grand événement gratuit se tiendra pour vous plonger dans l'univers né de l'esprit d'Eiichiro Oda, tel qu'il est ré-imaginé par Netflix. Eh oui, car ce rendez-vous unique promet non seulement de vous faire voyager à travers Grand Line, mais aussi de vous donner un avant-goût de la saison 2 de l'adaptation en live-action. La date est proche, ne manquez pas ça.

One Piece vous fait voyager depuis la France grâce à Netflix

L'annonce est tombée par surprise cette semaine sur les réseaux sociaux de Netflix France. Fin février, le One Piece Market va jeter l'encre à Paris l'affaire d'un week-end. Pour l'occasion, les organisateurs vont vous mettre dans le bain pour la saison 2 de la série. Des activités de toutes sortes attendront les fans du live-action, mais aussi de l'œuvre en général.

Pour cet événement, Netflix vous invite à naviguer sur Grand Line. Soyez prêt à marcher dans les pas de Luffy et ses compagnons. « Du Baratie à Logue Town », les décors de la série vont être montés à Paris. En plus de cela, un tas d'ateliers thématiques seront organisés. La marque Quiksilver montera un stand de surf par exemple. On rettrouvera aussi le fabricant de jouets Moose Toys pour pr visiblement quelques nouveautés. Vous pourrez également prendre part à l'atelier LEGO pour découvrir les sets inspirés par la série One Piece.

Mais le point d'orgue de ce One Piece Market sera surtout l'avant-première de la saison 2. Netlfix a en effet prévu de projeter l'épisode 1 au public, dévoilant par la même occasion son titre : « En route pour Grand Line ». Une belle occasion de découvrir avant tout le monde la suite des Mugiwara en live-action si vous ne voulez pas patienter jusqu'au 10 mars 2026.



© Netflix.

Le One Piece Market se tiendra dans la capitale française du 28 février au 1er mars 2026. Le rendez-vous aura lieu au centre culturel le Centquatre-Paris, dans le 19e arrondissement. L'accès à l'événement sera gratuit. Toutefois, les places seront limitées. Il faudra donc réserver via la billetterie en ligne qui ouvrira le 18 février, à 12 heures. Le site n'a pas encore été communiqué, mais nul doute que Netflix partagera l'information en temps et en heure.