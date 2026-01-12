La saison 2 de la série live-action One Piece de Netflix vient remettre l'eau à la bouche des fans avec une nouvelle bande-annonce. Attaques, lieux et personnages emblématiques y sont présentés.

L’année 2026 s’annonce une nouvelle fois riche en sorties pour Netflix. Maintenant que Stranger Things est terminée (mais pas tout à fait, car plusieurs spin-offs sont prévus), la plateforme de streaming américaine mise tout sur ses derniers grands succès. Parmi eux, la série One Piece, qui a popularisé l’univers d’Eiichiro Oda auprès du grand public. Beaucoup de ceux qui disaient « c’est nul, je ne regarderai jamais » sont tombés sous le charme du manga grâce à l’adaptation en live-action. Les plus courageux se sont même penchés sur la série animée, qui a mal vieilli. Netflix a trouvé la parade en commandant un remake de l’anime. En attendant, les fans de la première heure comme les nouveaux auront tout le loisir de voyager avec les Mugiwara vers de nouvelles destinations grâce à la série One Piece.

Nouveau trailer pour la saison 2 de One Piece

Le 10 mars 2026, Luffy, Nami, Usopp, Zoro et Sanji entameront la suite de leur périple. Des aventures qui les mèneront aux quatre coins de Grand Line, de Loguetown à Whiskey Peak, en passant par Little Garden et Drum. La saison 2 de One Piece figure parmi les séries les plus attendues du catalogue de Netflix, et pour cause. Après une première saison qui a su créer la surprise, les prochains épisodes introduiront de nouveaux personnages très attendus, comme Tony Tony Chopper, Nico Robin et la princesse Vivi.

Tous sont largement mis en avant dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de One Piece, qui présente également quelques visages bien connus des fans, comme Mr. 3, ainsi que des pouvoirs et des attaques emblématiques du manga. Douze Fleurs de Robin, les environnements de Little Garden, Miss Valentine ou encore Mr. 8 en action : cette bande-annonce met l'eau à la bouche, comme un gros morceau de gigot pour Luffy.

Et vous ? Que pensez-vous de cette nouvelle bande-annonce de la saison 2 de One Piece ?

Source : Netflix