Comme chaque semaine la suite de One Piece a leaké en avance. On s'aperçoit ainsi que le chapitre 1147 va faire entrer dans la bataille un personnage très apprécié des fans.

On ne lâche plus One Piece en ce moment ! L'anime a repris son cours pour des épisodes qui nous immergeant avec toujours autant d'efficacité à Egghead, tandis que le manga poursuit son exploration de l'île Erbaf, celle des Géants. D'ailleurs, un nouveau chapitre sortira en fin de semaine. Cependant, une fois n'est pas coutume, il a déjà fuité sur la toile. Découvrez avec un peu d'avance ce qu'il devrait nous réserver.

Que raconte le chapitre 1147 de One Piece ?

Le manga One Piece est sous tensions depuis quelques chapitres. Après la libération de Loki, nos pirates préférés sont embarqués dans un affrontement avec les Chevaliers Divins qui ne leur laisse pas de répit. Le chapitre 1146 voyait plusieurs Géant plier sous les coups de l'ennemi, tandis qu'Usopp se retrouvait en mauvaise posture face à Gunko.

Le chapitre 1147 de One Piece s'ouvre pas un flashback. Nous découvrons ainsi ce qui est advenu avant que Sommers n'attaque Robin. Saul a expliqué à cette dernière que les Chevaliers Divins sont des êtres immortels. Pour cette raison, ils sont particulièrement compliqués à défaire. C'est pourquoi il suggère qu'ils devraient plutôt rester cachés pour aider les enfants.

Nous assistons ensuite à la scène dans laquelle Gunko piège les Mugiwara. Puis, elle reconnaît Brook et lui demande de devenir son esclave musicien. Fidèle à Luffy, à qui il a prêté allégeance depuis bien longtemps déjà, il refuse. Pendant ce temps, Jinbei cherche un moyen de venir à bout de l'adversaire.

Mais le couperet tombe : Sommers annonce qu'ils ont capturé dix enfants, y compris le fils de Scopper Gaban. Ils ne les libèreront qu'à une condition : qu'ils détruisent les écoles et bibliothèques Erbaf et promettent fidélité au gouvernement. Le chapitre se conclut alors sur une vision de Gaban et Robin en train de se préparer au combat. Ils jurent tous deux qu'ils ne laisseront jamais cela arriver.

Aperçu fanmade de Scopper Gaban.

Où lire gratuitement la suite du manga OP ?

Ce nouveau chapitre de One Piece offre un temps plus calme de la bataille tandis que Robin, personnage adoré de l'œuvre d'Oda entre enfin concrètement en jeu. Il nous tarde de découvrir ce que cela en images ! Si vous aussi, n'oubliez pas qu'il sera accessible très bientôt de façon gratuite et légale.

De fait, le chapitre 1147 de One Piece sortira officiellement dimanche 27 avril 2025, à 17 heures. Comme d'habitude, il sera disponible sur la plateforme officielle MANGA Plus. À ce moment-là, le 1144e quittera le catalogue pour que le nouveau y reste trois semaines à son tour.