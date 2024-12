La série One Piece n'est pas dans le top 10 des séries les plus vues de l'histoire de Netflix, mais son succès est bien réel. À sa sortie, la saison 1 est parvenue à se classer numéro du classement des shows télévisés dans 86 pays. Ce qui était déjà un bon indicateur sur l'avenir de cette adaptation live-action pour le petit écran. Récemment, la série a été nommée à onze reprises à la cérémonie Children’s & Family Emmys 2024, et remportera peut-être plusieurs prix à cette occasion. Réponse le 15 mars 2025.

La saison 2 de One Piece vraiment disponible en 2025 sur Netflix ?

Il y a un mois, on a eu le droit à quelques images de la saison 2 de One Piece issues du tournage. Et visiblement, le créateur Eiichiro Oda du manga a été impressionné par ce qu'il a vu en se rendant sur le plateau. « J'ai pu voir de mes propres yeux le dur labeur des équipes. Les sets sont énormes, l'attention du détail est incroyable, et l'amour du staff pour le projet crève le plafond. En voyant tout cela et le casting, je suis convaincu : ils ont absolument fait les choix parfaits. Croyez-moi, la Saison 2 de One Piece va totalement surpasser la première saison ». Voilà ce qu'on appelle du teasing !

Mais les fans et les abonnés Netflix aimeraient bien savoir quand One Piece saison 2 sera disponible. D'après Vincent Regan, l'interprète de Garp, ça pourrait être avant Noël 2025. Et tout porte à croire que ce délai pourra être respecté. Si l'on se fie à un post de la cascadeuse Natalie Walsh, qui est la doublure d'Emily Rudd (Nami), le tournage de la saison 2 de One Piece serait bouclé.

« Ambiance de fête de fin tournage, c'est parti ! » a t-elle écrit en compagnie d'autres membres de l'équipe. Une excellente nouvelle qui confirme que le planning semble respecté, la fin d'un tournage ce mois-ci, voire début janvier ayant été évoquée. Selon toute vraisemblance, la saison 3 de One Piece est déjà actée et elle devrait couvrir l'arc d'Alabasta.

Source : Natalie Walsh via Pewpiece.