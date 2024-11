Alors que la Saison 2 de la série One Piece de Netflix est en plein tournage, la plateforme SVOD a tout fraîchement partagé de nouvelles images de celle-ci. Avec une attention toute particulière vis-à-vis d'un personnage de marque qui ne figure pas dans l'œuvre originale, mais sans qui ce phénomène n'aurait jamais pu exister. Visite des coulisses du Going Merry.

Le capitaine de One Piece sur le pont du tournage de la Saison 2

On savait d'entrée de jeu que le déjà très occupé Eiichiro Oda, créateur original du manga One Piece, étant grandement impliqué dans son adaptation en live-action par Netflix. Celui-ci semble d'ailleurs mener la barque à titre de producteur exécutif d'une manière particulièrement intransigeante pour que son œuvre emblématique soit respectée au maximum. Il occupait toutefois ce rôle de manière lointaine depuis le Japon. Tout récemment, l'homme a cependant fait le déplacement jusqu'en Afrique du Sud pour assister de ses propres yeux au tournage de la Saison 2.

Netflix en a ainsi profité pour mettre en avant le créateur de One Piece en chair et en os dans les décors de la série et en compagnie des acteurs. Ce via le message d'introduction suivant, sur le compte X.com officiel de la série : « Chapeaux de paille : voici un très beau trésor du tournage de la Saison 2. Oda-Sensei nous a rendu visite et nous avons pris ces photos épiques. Avec la vision d'Oda et notre intrépide casting, cette aventure s'annonce légendaire ! ».

Cette publication s'accompagne également d'une lettre d'Eiichiro Oda lui-même : « Je suis allé à Cape Town en Afrique du Sud, où la série One Piece de Netflix est en plein tournage ! J'ai pu voir de mes propres yeux le dur labeur des équipes. Les sets sont énormes, l'attention du détail est incroyable, et l'amour du staff pour le projet crève le plafond. En voyant tout cela et le casting, je suis convaincu : ils ont absolument fait les choix parfaits. Croyez-moi, la Saison 2 de One Piece va totalement surpasser la première saison ». Voilà qui promet, avec rien de moins que l'aval du créateur de l'œuvre originale.

Source : One Piece Netflix sur X.com