Personne n’y croyait et pourtant. La série One Piece par Netflix a toutes les armes pour devenir un des nouveaux incontournables du catalogue de la plateforme. L’adaptation en live-action a en tout cas eu de beaux records à son palmarès et a su fédérer néophytes comme fans historiques. Tout n’était pas parfait, mais le géant du streaming et Matt Owens, en charge du projet, entendent bien corriger leur copie avec une seconde saison. Commandée dans la foulée face au succès des premiers épisodes, elle est actuellement en cours de tournage en Afrique du Sud, avec une sortie prévue pour 2025. Il semblerait en revanche que Netflix ait de grands projets pour la série One Piece.

Déjà une saison 3 de One Piece de prévue ?

Eiichiro Oda a veillé au grain pour que l’adaptation soit fidèle à l’essence de son œuvre et ça a payé. La série a été un véritable carton l’année dernière et les équipes travaillent corps et âme actuellement pour reconduire ce succès. Les nouveaux ajouts importants au casting sont connus, les arcs qui seront couverts également, il ne manque plus que la petite bouille de Chopper. Selon les dires de Vincent Regan, aka Garp, le tournage de la saison 2 devrait bientôt se conclure… avant que la suite ne soit elle aussi filmée. Il n’en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs autour d’une saison 3 de One Piece et il semblerait en effet que Netflix ait déjà commandé les prochains épisodes. C’est en effet au tour de Mackenyu, qui interprète Zoro, d’évoquer le tournage de la suite, qui aurait alors lieu l’année prochaine.

Vincent Regan expliqué il y a quelques jours que la saison 3 de One Piece devrait couvrir l’arc d’Alabasta, qui, selon ce qu’il a compris, s’étalerait carrément sur deux saisons. Ce ne serait en soi pas surprenant, la rumeur voulant que seuls 7 épisodes ne soient diffusés l’année prochaine. Il se pourrait donc que les aventures de Luffy et ses amis suivent les pas de celles de Geralt de Riv. Netflix va en effet tourner la quatrième et l’ultime saison de The Witcher d’affilée. Tout porte à croire que le géant du streaming fera de même avec One Piece sans doute pour limiter l'attente et surtout réduire les coûts, sachant que chaque épisode a coûté 18 millions de dollars.

Source : OPLA