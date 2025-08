À défaut d'être encore devenu le Roi des Pirates, Luffy peut-être qualifié de héros du roi des mangas. One Piece cartonne toujours autant 28 ans après son lancement. Ayant largement dépassé l'âge de la majorité, l'œuvre d'Oda rivalise aujourd'hui avec les plus grands. Les chiffres de ventes sont plus qu'impressionnants et pourraient bien voler la vedette à une autre héros culte.

One Piece, le manga de tous les records

Il est souvent question de chiffre quand nous parlons de One Piece. En même temps, le manga-fleuve cumule autant les pages que de saisons ! Alors que le chapitre 1156 sortira ce dimanche 3 août, le tome 112 est paru au début du mois au Japon. On est encore loin des 213 tomes de Golgo 13, mais tout de même, rares sont les licences à aller aussi loin. Et ne parlons pas du nombre d'épisodes, qui culmine déjà à 1135. C'est pharamineux.

Mais il n'y a pas que la quantité produite à prendre en compte lorsque nous abordons le sujet One Piece. Les chiffres de vente sont tout autant impressionnants, rivalisant avec les comics américains les plus connus ! En effet, le manga d'Oda dépassait Batman en 2022 et s'approche doucement du cultissime super-héros Superman. Alors que ce dernier compte 600 millions d'exemplaires écoulés depuis 1938, les aventures de Luffy ont atteint les 578 millions de copies vendues au cours du mois de juillet.

© DC Comics.

Si One Piece parvenait à dépasser Superman, cela en ferait la bande-dessinée la plus vendue au monde. Ce record semble toutefois encore loin. Le manga s'est écoulé à 5,28 millions d'exemplaires en 2024. Cela prendrait donc environ 13 ans pour espérer toucher les 600 millions. Or, Oda tease la fin de son œuvre depuis quelque temps, laissant entendre que les aventures de Luffy ne devraient pas s'étendre encore sur une décennie entière, tandis que le héros en cape n'est pas près de s'arrêter, lui.

Toujours est-il que One Piece est à ce jour le manga le plus populaire au monde. Chaque nouveau tome est un véritable succès qui lui permet de côtoyer et même surpasser les plus grands comics et donc les BD occidentales qui se vendent le mieux. Dès lors, cela fait d'Eiichiro Oda l'un des auteurs les plus lus au monde, avoisinant même les chiffres de Harry Potter, la saga romanesque J. K. Rowling, estimés entre 500 et 600 millions d'exemplaires écoulés. Plus encore, le père de Luffy est aujourd'hui l'auteur japonais qui a vendu le plus d'ouvrages de l'histoire.



© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.