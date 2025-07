Le nouveau Superman est plus imminent que jamais. Alors que les critiques commencent à tomber, c'est un autre détail qui questionne les fans les plus mordus d'aventures super-héroïques.

L'univers de DC a encore de beaux jours devant lui. Les figures iconiques continuent de se succéder à l'écran, mais certaines reviennent plus souvent que d'autres. Le plus grand représentant de cette galaxie super-héroïque fera d'ailleurs son retour au cinéma dès demain, vendredi 9 juillet (oui, même en France). Il s'agit évidemment de Superman, qui sera cette fois mis en scène par James Gunn. Mais alors que le public se prépare à se rendre dans les salles obscures, une question se pose : y aura-t-il des scènes post-crédits ? On a la réponse !

Le film Superman vous réserve des surprises

C'est devenu un incontournable des films super-héroïques : les scènes post-crédits sont devenues un outil pour retenir le public jusqu'à la toute fin du générique. Les réalisateurs s'en servent alors pour ajouter un petit élément à l'histoire et, surtout, teaser de futurs projets. À la veille de la sortie du nouveau Superman, beaucoup se demandent donc s'ils devront attendre après la fin du film.

La réponse est... oui ! Et doublement même. The Hollywood Handle a vendu la mèche en avance : Superman Legacy comportera deux scènes post-crédits. Si vous souhaitez ne rien manquer, dans ce cas restez assis dans votre siège jusqu'à la fin du générique pour les découvrir.

Cela veut dire, dans le même temps, que James Gunn et la production ont bien envie de mettre l'eau à la bouche des spectateurs. S'il ne fait aucun doute qu'une des scène post-crédits de Superman fera un clin d'œil au futur film Supergirl: Woman of Tomorrow, que pourrait réserver la deuxième ?

DC prépare un grand nombre de nouveaux projets. Il faut dire qu'il dispose d'une galerie de super-héros particulièrement large. Dès lors, l'autre scène post-crédit de Superman pourrait teaser un autre long-métrage à venir. Peut-être le prochain Teen Titans ? À moins qu'elle ne soit là que pour rebondir sur un élément du film. Vous aurez la réponse à partir de demain dans les salles de cinéma !