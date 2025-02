La magie du monde des Sorciers fonctionne toujours autant ! On l'a bien vu avec le succès phénoménal du jeu vidéo Hogwarts Legacy. Même si tous les produits dérivés ne connaissent pas toujours la même réussite (RIP Les Animaux fantastiques), les fans restent particulièrement attachés à l'œuvre originale et à tout ce qui a trait à Poudlard. C'est pourquoi ce nouveau collector Harry Potter devrait leur plaire.

Un nouvel indispensable pour les fans de Harry Potter

La fièvre Harry Potter promet de s'emparer de nouveau de nos écrans prochainement grâce à la série TV produite par HBO. Cependant, avant de revivre les péripéties du jeune apprenti sorcier, les fans invétérés pourraient bien avoir envie de se replonger dans les livres avant. Ça tombe bien, car l'édition collector du quatrième volet est disponible en précommande.

De fait, c'est maintenant le tour de Harry Potter et la Coupe de Feu d'avoir le droit à son édition collector illustrée interactive. Redécouvrez la quatrième année du jeune sorcier en compagnie de ses amis Ron et Hermione. Ce n'est clairement pas la plus reposante puisque le Tournoi des Trois Sorciers s'invite à Poudlard. Une fois de plus, tout ne va pas se passer comme prévu et des événements tragiques pourraient bien survenir...

Pour cette réédition du quatrième tome de Harry Potter, Karl James Mountford reprend le crayon pour proposer des pages somptueusement illustrées. Celles-ci prennent ensuite vie grâce au savoir-faire de Jess Tice-Gilbert. Les pop-ups animent ainsi votre lecture tout au long des 608 pages qui composent cet ouvrage proposé en France par Gallimard jeunesse. Voilà une façon unique de plonger dans une année d'étude à Poudlard et de vivre ou revivre les épreuves du Tournoi des Trois Sorciers comme jamais.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour cette édition collector de Harry Potter et la Coupe de feu. La sortie officielle, quant à elle, est fixée au 16 octobre 2025. Ne passez pas à côté pour avoir votre exemplaire !