One Piece est de retour cette semaine avec un nouveau chapitre pour les lectrices et lecteurs assidus. Il a même leaké avec un petit peu d'avance, comme toujours.

Une fois de plus, il faut être patient pour lire la suite de One Piece. Le manga d'Eiichiro Oda était en pause la semaine dernière. Mais, dans quelques jours, nous pourrons enfin lire le chapitre 1156 ! Cela dit, nous en avons un petit avant-goût grâce aux premiers leaks. Découvrez son contenu avec nous.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1156 de One Piece ?

Oda est bien décidé à prendre son temps pour faire avancer la trame principale. En effet, le nouveau chapitre de One Piece nous plonge à nouveau dans un long flashback après celui du 1155e. Après une page de couverture en couleur qui rassemble l'équipage de Luffy et deux membres de celui de Gol D. Roger, à savoir Rayleigh et Gaban, nous partons à la rencontre des Kuja, l'équipage Amazone sous les ordres de Gloriosa.

Le chapitre 1156 de One Piece met en scène un conflit en mer entre les Kuja et l'équipage de Gol D. Roger. Sauf que ses les hommes et lui étaient captivés par la beauté de Shakuyaku, la seconde de la capitaine. Mais, elle, n'avait d'yeux que pour Rayleigh, tandis que Gloriosa était durement éprise de Roger. Le combat ne pouvait donc pas se dérouler sérieusement.

C'est alors que le navire de Garp, membre de la marine iconique dans l'univers de One Piece, fait irruption. Les Kuja prennent alors la fuite, couvertes par leurs adversaires. Un combat épique s'enclenche alors entre Garp et Roger, à coups de haki du roi. Voilà qui promet du grand spectacle dans ce chapitre !

La suite de One Piece se concentre en revanche sur Loki. Nous apprenons qu'il prévoit de rejoindre l'équipage de Rocks la prochaine fois qu'il se rendra en Erbaph. Nous avons droit à un aperçu de ce dernier, déjà enrichi de nouveaux membres : Kaidon, Big Mom, Silver Axe et John. Le projet du capitaine est de détruire Mary Geoise et pour ce faire, il doit s'emparer de deux fruits du démon légendaires sur l'île des géants.

Le manga One Piece revient dimanche prochain, le 3 août ! Vous pourrez le lire tout à fait gratuitement et légalement sur la plateforme officielle MANGA Plus. Il sera accessible en ligne au minimum pour un mois, et non trois semaines comme habituellement.

Il y a une raison à cette durée. Vous l'aurez compris, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Le magazine de pré-publication Weekly Shonen Jump sera en pause la semaine prochaine. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau chapitre de One Piece à ce moment-là. Rendez-vous le 17 août pour la suite !