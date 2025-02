Après une courte pause, le chapitre 1140 de One Piece arrivera cette semaine. Toutefois, les leaks sont déjà disponibles et donnent une bonne idée de ce qui s'y trame.

L'anime One Piece reviendra bientôt. Il prévoit d'ailleurs de faire des annonces le mois prochain à l'occasion d'un événement spécial. Pour patienter, les fans peuvent se reposer sur le manga, dont la publication reprend enfin cette semaine après une courte pause. Comme vous vous en doutez, le nouveau chapitre, soit le chapitre 1140, a déjà leaké en ligne. Avant d'en voir le contenu de vos propres yeux, voici ce qui vous attend.

Le chapitre 1140 de One Piece se dévoile en avance

La tension à son comble de toutes parts pour One Piece en ce moment, et en particulier dans le manga. Après une fin explosive pour l'arc Egghead, nos pirates préférés sont maintenant sur l'île Elbaf. On ne peut pas vraiment dire qu'ils y aient trouvé le repos, ce qui vaut aussi pour les fans. Le chapitre 1139 a encore levé le voile sur son lot de révélations d'importance. D'autres choses semblent encore se tramer dans l'ombre si on en croit la suite.

Le chapitre 1140 de One Piece fait directement suite au précédent. Nous retrouvons les Mugiwara en pleine confrontation avec Scopper Gaban. Seulement, notre capitaine balafré n'est pas en bonne posture. Il décide donc d'activer le Gear 5, avant d'être épaulé dans la bataille par Zoro. Contre toute attente, leur adversaire baisse les armes. Il leur remet alors la clef qu'ils cherchaient.

Luffy lorsqu'il utlise le Gear 5. © Eiichiro Oda / Toei Animation

De son côté, Gunko trace un cercle magique en plein cœur de la forêt. Il lui permet d'invoquer deux autres Chevaliers Divins : Saint Sommer, de la maison Shepherd, et Saint Gillingham, de la maison Limotive. Le premier est un homme barbu et robuste. Quant au second, il pourrait bien posséder le pouvoir du Kirin compte tenu de son apparence hybride, mi-humaine, mi-animale.

Cette arrivée ne semble pas habituelle. En tout cas, on peut voir Shamrock s'étonner que deux Chevaliers soient envoyés plutôt qu'un. La réponse est vite trouvée, car le frère Figarland est appelé à retourner à Mary Geoise, la capitale du Gouvernement mondial. Cependant, il n'en a visiblement pas fini ici. Le chapitre 1140 de One Piece se conclut par sa menace d'organiser un jeu en Elbaf.

One Piece revient officiellement cette semaine ! Si le chapitre 1140 a déjà leaké, il faudra attendre dimanche 23 février, 16 heures, pour le découvrir en images. Ça, vous pourrez le faire gratuitement grâce à la plateforme MANGA Plus. Dessus, vous retrouverez les dernières sorties de l'éditeur Shueisha en parfaite légalité pour une durée moyenne de semaines.

Après le chapitre 1140, One Piece ne tardera pas à faire son retour. En effet, l'auteur Eiichiro Oda semble être remis sur pied. De ce fait, le prochain chapitre devrait bel et bien arriver dès la semaine prochaine. Préparez-vous, on s'attend encore à du lourd !