Encore un peu de patience ! Les fans de One Piece pourront prochainement retrouver la suite de One Piece à l'écran et à plus d'un titre. D'un côté, l'anime prépare doucement le retour de l'arc Egghead. De l'autre, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on ne sache quand la saison 2 de la série live-action sera diffusée. Mais, avant même cela, la production Netflix aurait déjà une excellente nouvelle pour la suite.

L'avenir de la série Netflix

En misant sur une œuvre aussi populaire que One Piece, Netflix a visé juste. Bien que l'adaptation en live-action ait été un pari risqué, le succès a été au rendez-vous. La série a tout bonnement pulvérisé les records d'audience ! C'est donc sans surprise que qu'une suite a été annoncée.

Ainsi, One Piece reviendra bientôt sur Netflix pour sa saison 2. Le nouveau casting s'est déjà presque entièrement dévoilé et le tournage vient officiellement de se terminer en Afrique du Sud. Désormais, il ne manque plus que la date de diffusion. Pour le moment, le doute plane encore entre 2025 et 2026...

Cependant, avant même d'avoir de nouveaux détails concernant cette saison 2, une bonne nouvelle vient d'être découverte pour la suite de One Piece sur Netflix. De fait, la Writers Guild of America West a mis à jour la page de la série. La nouvelle n'a pas été donnée officiellement, mais la guilde des scénaristes indique d'ores et déjà que le travail d'écriture sur la saison 3 a débuté.

Jusqu'à présent, le nombre total de saisons n'est pas sûr pour la série One Piece de Netflix. Certaines rumeurs avaient évoqué des plans pour 12 saisons au total. Toujours est-il que la saison 2 ne sera assurément pas la dernière ! Qui plus est, le lancement du chantier pour la saison 3 laisse entendre que la production pourra s'enchaîner rapidement. L'attente pourrait ne pas être aussi longue à l'avenir.