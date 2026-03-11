La série live-action One Piece a repris sa diffusion sur Netflix hier, avec une saison 2 qui lève un mystère du manga et de l'anime vieux de trente ans.

Une nouvelle adaptation est une bonne occasion de creuser davantage un univers. On s'en rend à nouveau compte avec la série Netflix One Piece, qui ose apporter des éléments supplémentaires par rapport à l'œuvre originale. La saison 2 le prouve dès le premier épisode avec une apparition qui vient enfin répondre à une question que se posaient les fans du manga et de l'anime.

Une apparition précoce dans la saison 2 de One Piece Netflix

Ça y est, la saison 2 de One Piece est enfin disponible sur Netflix. La suite de l'adaptation en live-action du manga d'Eiichiro Oda était très attendue après le succès des premiers épisodes en 2023. L'attente aura été longue, mais compte tenu des premiers retours, elle en aura valu la peine. D'autant que la plongée dans ces nouveaux arc de transition entre la saga East Blue et celle d'Alabasta contiennent des surprises, dont une qui va éclairer pour de bon les fans.

En effet, le premier épisode de cette saison 2, intitulé “À l'aube d'une nouvelle aventure”, comprend une apparition vraiment inattendue. Pour recontextualiser, l'équipage du Chapeau de paille se trouve à Loguetown, première étape de son voyage sur Grand Line. Ces événements correspondent entre autres au chapitre 98 du manga One Piece. Chapitre dans lequel les fans ont remarqué une silhouette portant un grand chapeau rappelle un personnage qui apparaît bien plus tard dans l'œuvre. Se pouvait-il que ce soit la même personne alors ?

Eh bien, la saison 2 de One Piece répond enfin à cette question qui taraudait les lecteurs depuis 30 ans. Oui, cette silhouette est bien celle de Sabo. Ce personnage iconique de l'univers, introduit bien plus tardivement dans le manga et l'anime, fait ici une brève apparition muette. La série confirme donc qu'il était bien présent à Loguetown lors du passage des Mugiwara. Une réponse qui aura certainement été supervisée par l'auteur du manga. De fait, Eiichiro Oda suit de près la production de l'adaptation de Netflix.

© Netflix.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation. Sabo dans la série One Piece et dans l'anime. © Netflix / Shueisha et Toei Animation.