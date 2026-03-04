Le manga One Piece revient cette semaine avec un chapitre 1176 très attendu, et à raison. Son contenu vient de leaker avec un peu d'avance, ça va être mémorable.

One Piece est plus en forme que jamais. Le manga vient de passer le cap des 600 millions de ventes à travers, un record qui lui permet enfin de rattraper les chiffres de Superman, montrant que la bande-dessinée japonaise peut tout à fait concurrencer le champion nord-américain. Il faut dire que cette dynamique est encouragée par les événements cruciaux en jeu actuellement dans l'histoire. La preuve avec le chapitre 1176, dont le contenu a leaké pas plus tard que ce matin.

Que se passe-t-il dans le chapitre One Piece 1176 ?

Avant d'entrer dans le vif, le chapitre 1176 de One Piece s'ouvre sur une page colorée proposant une version alternative du tome 12 avec tous les membres de l'équipage du Chapeau de paille. Puis, nous reprenons le cours de l'aventure par un échange entre Franky et Lilith. Cette dernière demande au charpentier pourquoi il n'utilise pas d'autre source d'énergie que le cola. Une discussion banale avant qu'ils ne foncent tous les deux à l'école.

Le duo tombe alors sur Nami et Zeus, en train d'essayer d'éteindre le feu qui ravage le bâtiment depuis plusieurs chapitre dans One Piece. Seulement, les monstres qui les assaillent leur donnent du fil à retordre, venant même à bout du homie. Lilith s'attèle ensuite à créer du nouveau carburant pour Franky et porter ainsi main forte à la résistance.

Toujours dans le chapitre 1176 de One Piece, la lutte contre les Chevaliers divins se poursuit. Killingham insulte Jinbe pour être un Homme-Poisson. Sauf que Sanji entend ses propos et riposte si violemment qu'il brise le casque du Saint. Cela crée une diversion qui permet aux Mugiwara de battre plusieurs monstres, tandis que Dorry et Brogy reprennent momentanément leur contrôle. Les géants décident alors de s'entretuer. Heureusement, l'effet du domi reversi s'estompe cet instant, leur permettant de redevenir enfin eux-mêmes. Ainsi, ils peuvent se joindre à Zoro et Hajrudin, se préparant pour un nouvel assaut à venir dans le prochain épisode.

Les géants Dorry et Brogy. © Eiichiro Oda / Shueisha.

Les scans du chapitre 1176 bientôt dispo, mais il y a une mauvaise nouvelle

Comme toujours, le nouveau chapitre de One Piece sera disponible en ligne gratuitement et légalement à sa sortie. Vous pourrez ainsi lire l'intégralité des scans dès ce week-end. Pour ce faire, rendez-vous sur la plateforme officielle MANGA Plus, le 8 mars 2026, à 16 heures.

En revanche, il y a une petite déception pour la suite. En effet, la publication de One Piece sera en pause pour une semaine après la sortie du chapitre 1176. Mais qu'à cela ne tienne, les abonnés à Netflix auront le loisir de patienter avec l'arrivée de la saison 2 de la série live-action sur la plateforme dès mardi prochain, le 10 mars 2026.