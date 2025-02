L'équipage des fans de One Piece s'est largement agrandi ces dernières années. Outre la popularité du manga, toujours aussi forte, Netflix a relevé le défi de produire une série en live-action adaptée de l'œuvre d'Eiichiro Oda. La saison 1 est sortie en 2023 sur la plateforme de SVOD ; ça a été succès phénoménal ! Le public attend donc impatiemment la saison 2. Cependant, une mauvaise nouvelle serait sur le point de se confirmer.

La série Netflix One Piece vogue à son rythme

On peut dire que Netflix maîtrise plutôt bien la communication autour de la saison 2 de One Piece. Quelques leaks du tournage ont bien été partagés sur la toile, mais ça reste du détail. En revanche, la production est parvenue à garder quasiment secrète l'annonce de tous les nouveaux membres du casting.

Maintenant que le tournage est apparemment terminé, on ne devrait plus avoir de fuite. Il faudra donc s'en tenir aux informations officielles. Or, une question taraude tous les fans de la série One Piece : quand sortira la saison 2 ? Sur ce point, Netflix n'a pas encore été très clair. Ou, plutôt, la plateforme semble rétropédaler.

De fait, la production profitait de l'annonce d'un set LEGO One Piece pour donner des nouvelles de la saison 2. Ainsi, on apprenait que celle-ci devait arriver « plus tard dans l'année ». Sauf que ce message a depuis été supprimé. Plus encore, Netflix a sorti la vidéo de son line-up de 2025 sur YouTube, mais la série n'y apparaît pas. Si elle devait sortir dans les prochains mois, ce serait étonnant qu'elle n'y apparaisse puisqu'il s'agit d'un des plus gros succès de la plateforme.

Par conséquent, la suite de One Piece pourrait ne pas sortir en 2025. À moins que Netflix veuille préserver sa série jusqu'au bout. Puisqu'aucune image n'est encore sortie officiellement, la plateforme pourrait vouloir créer l'événement autour de la saison 2 lors d'un rendez-vous dédié pour dévoiler entièrement le design de Tony Tony Chopper et donner la date précise de sortie. Pas de panique cependant. Si elle n'arrive pas cette année, il y a toutes les chances pour qu'elle s'offre à nous en 2026.