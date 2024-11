C'est un coup de massue et une très mauvaise surprise qui vient de tomber pour les fans de One Piece. Cela ne manque pas des les inquiéter sur l'état de santé du mangaka.

One Piece est au summum de sa popularité. La série Netflix a aidé l'œuvre d’Eiichiro Oda à trouver un nouveau public, quand l’ancien lui est toujours aussi fidèle. De son côté, l’anime s’accorde une longue pause pour revenir avec une meilleure production et pour respecter davantage le manga. Le manga est donc au centre de toutes les attentions, lui qui a débuté l’un des arcs les plus attendus des fans. Le chapitre 1132 devait paraître en fin de semaine, mais à la surprise générale une très mauvaise nouvelle serait tombée.

Une longue pause inattendue pour le manga One Piece

Luffy et ses amis sont enfin en route pour Elbaf, le royaume des géants. Un arc attendu de longue date, qui s’annonce aussi épique qu’émouvant, avec la réunion de deux personnages qui se fait toujours attendre. Le chapitre 1131 marquait le retour du manga après une petite pause, et laissait entrevoir une intrigue qui allait sans doute entrer dans le vif du sujet. Le couperet est cependant tombé sans prévenir : il n’y aura visiblement pas de chapitres de One Piece pendant trois semaines, pour des raisons inconnues. Celui qui devait sortir cette semaine serait finalement repoussé au 1er décembre 2024 selon l'officiel Manga Plus. Le manque d’informations préoccupe naturellement la communauté sur l’état de santé du mangaka.

Eiichiro Oda revenait en effet d’une petite semaine passée à Cap Town en Afrique du Sud, où il était allé visiter le plateau de la saison 2 de la série One Piece de Netflix. L’artiste s’était dit particulièrement satisfait de ce moment et prêt à « tout donner » à son retour au Japon. Le mangaka avait déjà été contraint de prendre plusieurs pauses par le passé, mais c’est la première fois qu’une aussi longue arrive si soudainement, sans avoir été planifiée à l’avance. Gageons que son équipe donne officiellement de ses nouvelles prochainement et qu’il va bien. L'inquiétude grimpe chez les fans de One Piece, qui manifestent déjà tout leur soutien à leur artiste favoris. Une confirmation du Weekly Shonen se fait toujours attendre à l'heure où ces lignes sont écrites.

