Elle avait de nombreux détracteurs avant sa diffusion, mais elle a su créer la surprise. La série One Piece de Netflix a brisé la malédiction du géant de la SVOD en matière d’adaptations de manga. On se doute que l’implication directe d’Eiichiro Oda, créateur de l’œuvre, y est pour beaucoup, d’autant qu’il se montre inflexible avec les équipes. Une saison 2 a rapidement été commandée et le tournage bat actuellement son plein à Cap, en Afrique du Sud. Netflix avait promis de grandes annonces et l’une d’entre elles s’était dévoilée à l’avance, mais l’entreprise américaine avait une surprise de taille en réserve.

Premier aperçu de Chopper dans la saison 2 de One Piece

Les Netflix Geeked 2024 se sont conclues en apothéose avec une conférence riche en annonces. Parmi elles, celle que le géant de la SVOD avait lui-même leaké par inadvertance. Les détectives de la communauté de fans avaient donc bien tapé dans le mile. C’est officiel, Joe Manganiello campera le rôle de Sir Crocodile aka Mr 0, quand Nico Robin sera incarnée Lera Abova. Le premier est surtout connu pour ses rôles dans True Blood, The Big Bang Theory ou encore le tout premier film Spider-Man. La seconde est largement moins connue, mais elle a pu être aperçue dans Anna de Luc Besson ou Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Le casting de la saison 2 de One Piece est donc maintenant presque au complet. Il manque surtout deux personnages importants : Ace et Chopper le médecin de l’équipage.

La rumeur veut que le grand frère de Luffy soit incarné par Xolo Maridueña vu dans Blue Beetle et Cobra Kai. Quand on connaît le penchant de Netflix pour rameuter ses vedettes dans ses autres programmes, c’est plus que probable. S’il faudra attendre une confirmation, Netflix avait bien une surprise en stock. Un premier aperçu du design de Chopper a été dévoilé. Pas question de voir le petit renne de face pour le moment, le géant de SVOD conservant encore le mystère en se contentant de montrer sa silhouette de dos.

Son apparence devrait finalement être très similaire à celle du manga, mais après les déboires de Sonic le film, on attend de voir sa jolie bouille. Pour couronner le tout, l’entreprise américaine a également dévoilé une autre vidéo des coulisses de la saison 2 de One Piece dans laquelle on retrouve le casting se réunissant pour lire le scénario tous ensemble pour la première fois.

Source : Netflix