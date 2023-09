Si vous avez aimé la série One Piece de Netflix, vous allez être certainement être très contents de l'annonce des producteurs sur la saison 2 et au-delà.

La série One Piece cartonne sur Netflix et a même battu un record détenu auparavant par Mercredi et Dahmer. L'adaptation a été numéro 1 sur 84 territoires, contre 83 pour ses concurrents. Ça se joue donc d'une courte tête, mais ça reste un exploit. À l'heure d'écrire ces lignes, le show TV a glissé à la deuxième place et s'est fait damer le pion par Chère petite, une mini-série qui est arrivée dans les nouveautés Netflix de septembre 2023.

Malgré cela, en termes de vues, le démarrage de One Piece n'a fait « que » 18,5 millions de vues les quatre premiers jours de sa diffusion. C'est derrière d'autres séries à succès comme Stranger Things (31 millions) ou Dahmer (25 millions). Une performance étonnante vu le prestige de la licence, et des retours très positifs du côté des fans et des néophytes. À voir comment cela évolue, mais les producteurs, eux, sont extrêmement chauds pour la suite.

La saison 2 de la série One Piece validée par Netflix ?

Même si la série One Piece n'a pas fait le plus gros démarrage de l'histoire de Netflix, ça ne devrait pas porter préjudice à la saison 2. Il n'y a pas eu d'annonce mais un teasing à la fin de la saison 1, et les producteurs espèrent pouvoir fournir de nouveaux épisodes d'ici « un an à 18 mois ». Des discussions sérieuses sont en cours, et les différentes parties sont même en train de voir à quoi pourraient ressembler les saisons 3 à 6 de One Piece. Mais là, les échanges sont beaucoup plus sommaires.

Tout ce que nous faisons, c'est avec l'approbation de Netflix, de Shūeisha (l'éditeur manga) et d'Eiichirō Oda. Nous avons eu des conversations approfondies sur ce que nous ferions dans la saison 2 de One Piece, si nous en avions l'occasion. Ensuite, nous avons aussi eu des discussions plus approximatives sur la direction que nous aimerions prendre pour les saisons 3 à 6. Je dirai que nous savons quelles parties du manga sur lesquelles nous ne pouvons pas faire l'impasse. Avoir les histoires et les personnages que nous connaissons, et que nous savons importants pour les fans, est notre ligne directrice. C'est comme cela qu'on envisage les futures saisons. Cela demandera beaucoup de discussions, mais nous nous estimons chanceux d'avoir un plan d'action. Becky Clements, productrice, via Deadline.

En d'autres termes, le maître mot est de rester fidèle et respectueux, tout en faisant un travail d'adaptation. Et de toute façon, les personnes attachées à la série One Piece n'ont pas vraiment le choix que d'être dans les clous. Comme dit par Clements, le créateur Oda-san est très impliqué et a même posé ses conditions. Les histoires d'amour sont interdites pour la saison 1, la saison 2 et au-delà. C'est un non catégorique sans négociation possible.

Crédits : Netflix.

De futurs plans énormes avec plus de 10 saisons

Dans l'interview pour Deadline, les productrices Marty Adelstein et Becky Clements ont fait une autre révélation. Les deux collaboratrices espèrent bien avoir le feu vert pour One Piece saison 2... et même pour 12 saisons. Oui, 12, car selon elles, l'oeuvre est tellement dense qu'il y a encore énormément de choses à adapter. « Nous espérons pouvoir faire 12 saisons. Il y a tellement de quoi faire. Le manga comporte actuellement plus de 1080 chapitres. Avec Matt Owens (ndlr : scénariste), nous avons envisagé la façon dont nous pourrions répartir cela sur plusieurs saisons. Et même si nous ne faisons que six saisons, nous ne pourrions probablement pas exploiter la moitié des chapitres du manga. La série One Piece pourrait vraiment durer longtemps ».

D'ici la fin de la série, de nombreux spectateurs seront donc peut-être en maison de retraite, ce qui présage des soirées folles dans la salle commune.