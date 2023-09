Après des années d'attente, la grande communauté de One Piece a enfin pu se plonger dans le live-action de Netflix. Comme les médias qui ont eu la chance de découvrir la série en avant-première, les fans semblent clairement conquis. Adapter un manga ou un anime en prises de vues réelles est toujours un sacré défi et les récentes adaptations l'ont bien montré. Mais Netflix a réussi son pari, bien aidé par la présence d'Eiichirō Oda en tant que consultant et producteur exécutif. Le créateur de One Piece a tout fait pour que le matériau d'origine soit respecté et les fans peuvent le remercier car les choses auraient pu prendre une autre tournure.

Les fans de One Piece sauvés par Oda ?

Si vous avez déjà dévoré la série One Piece de Netflix, vous aurez remarqué qu'une grande complicité s'installe rapidement entre Nami (Emily Rudd) et Zoro (Mackenyu Arata). De quoi laisser penser voire craindre que la relation d'amitié va se terminer en romance, mais finalement, ce n'est pas le cas dans cette première saison. Et ce n'est pas près d'arriver dans une potentielle saison 2, puisqu'Eiichirō Oda a imposé à l'équipe de Netflix que les membres de l'équipage n'entretiennent pas de relations amoureuses. Une condition qu'il s'est lui même imposé pour le manga, le créateur ayant fermement déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y aurait aucune amourette entre les Mugiwara.

C'est Steven Maeda, le co-showrunner de la série, qui fait cette confession au média TVLine. « L'une des exigences d'Eiichirō Oda était d'interdire les histoires d'amour au sein de l'équipage. C'est un non catégorique en ce qui concerne le manga et le live-action », explique-t-il. Il ajoute que Nami et Zoro ont simplement « une grande alchimie » dans la série, mais rien de plus. La communauté n'aurait sûrement pas pardonné à Netflix d'introduire des romances entre les Mugiwaras et de bafouer ce grand principe appliqué par Oda dans son manga depuis son toujours.

Le mangaka avait donc les idées claires sur ce qu'il souhaitait pour le live-action et pas seulement concernant les romances. En août, Steven Maeda révélait deux autres conditions imposées par le Japonais. Il voulait absolument que les Mugiwaras conservent leur background, mais aussi que les pouvoirs des Fruits du Démon restent identiques. Bien sûr, le live-action compte bien quelques variations par rapport à l'œuvre originale. Il s'agit principalement d'altérations physiques qui n'impactent pas du tout le scénario, à l'exception de la présence accrue de Garp qui divise beaucoup les fans de la première heure. La saison 2 de One Piece devrait quant à elle couvrir les arcs de Loguetown et d'Alabasta, comme la scène finale le laisse penser. Le showrunner explique qu'il y a plusieurs easters eggs cachées dans la saison 1 qui servent « de référence pour les futures saisons », alors à vous de les trouver.