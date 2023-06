La saison 2 de Mercredi a été validée par Netflix il y a plusieurs mois. Le tournage ne devrait pas débuter avant septembre 2023, sous réserve que la grève des scénaristes soit finie d'ici là, mais des détails commencent à arriver. La suite sera une rupture totale avec ce qu'on a vu précédemment.

La saison 2 de Mercredi sera complètement différente

Même si Mercredi a battu des records en devant l'une des séries Netflix les plus regardées, avec Stranger Things 4 et Dahmer, elle n'a pas convaincu tout le monde. Dans les critiques qui reviennent souvent, on peut lire que le show TV est trop lisse, trop orienté vers les adolescents et qu'il n'arrive pas à renouer avec le ton ainsi que l'esprit des films de Barry Sonnenfeld. « Plus teen que dark, plus drama que horreur, Mercredi n'a pas vraiment l'intention de marcher dans les pas de La Famille Addams que tout le monde connaît » (via Premiere). À cet égard, certains estiment qu'on est plus face à un melting-pot d'Harry Potter, Riverdale et Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Si vous êtes dans ce cas-là, il y a une bonne nouvelle. Jenna Ortega, qui sera productrice exécutive sur Mercredi saison 2, annonce un changement de ton. Les intrigues amoureuses n'auront plus leur place, ce sera plus audacieux, sombre et tourné vers l'horreur. « Le scénario est en cours d'écriture, mais nous avons décidé d'aller davantage vers l'horreur. On se débarrasse de toute intrigue romantique, ce qui est vraiment génial. Ce sera plus audacieux, plus sombre. Je n'avais jamais eu à tourner quelque chose d'aussi sérieux auparavant » a déclaré la jeune actrice pour Variety. Un entretien fleuve réalisé aux côtés d'Elle Fanning (Death Stranding 2).

La nouvelle direction devrait aussi énormément plaire à Jenna Ortega qui n'avait pas hésité à critiquer le programme, et même à modifier des dialogues. Une attitude qui a créé des frictions et pourrait être source de conflits pour la suite.

Crédits : Netflix.

Le nouveau rôle de Jenna Ortega pourrait créer des conflits

Mercredi, une série Netflix pour ados ? C'est l'avis de Jenna Ortega qui s'attendait à un tout autre ton. « Lorsque j'ai pris connaissance de toute de la série, je me suis rendu compte qu'elle était destinée à un public jeune. Et lorsque j'ai signé la première fois, je n'avais tous les scripts. Je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre. Je crois que je n'ai jamais eu autant à taper du poing sur la table durant un tournage comme je l'ai fait pour Wednesday. Tout ce que fait Mercredi, tout ce que j'ai dû jouer, n'avait aucun sens pour son personnage. Le fait qu'elle soit dans un triangle amoureux ? Cela n'avait aucun sens ».

Lors d'un podcast, elle a avoué avoir abandonné certaines répliques des scénaristes. « Il y a des moments où j'ai même manqué de professionnalisme en changeant des lignes de dialogues. Le superviseur du scénario pensait que j'allais faire quelque chose, puis je m'asseyais avec les scénaristes qui me disaient « Attend, qu'est-ce qui s'est passé avec cette scène ? ». Je devais alors expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire certaines choses. J'ai commencé à être très, très protectrice à son égard ».

Si Jenna Ortega a fait son mea-culpa, tout en s'affirmant, ce n'est pas très bien passé au sein de l'équipe. Des scénaristes d'Hollywood ont d'ailleurs dézingué l'actrice. « Elle est jeune, donc peut-être qu'elle ne connaît pas grand-chose (mais elle devrait). Elle devrait se demander se demander ce qu'elle éprouverait si les responsables de la série accordaient une interview et disaient à quel point elle était difficile et qu'elle refusait d'interpréter le texte. Ce genre de commentaire est illégitime et toxique. J'adore son travail, mais la vie est trop courte pour avoir affaire à des gens comme ça dans le métier » assène Steven S. DeKnight. Pour Nick Adams, « Jenna Ortega ferait mieux d'être de retour de New-York cet après-midi pour venir sur le piquet de grève ».

En tant que productrice exécutive, Jenna Ortega aura plus de pouvoir sur la série Mercredi. Un show qu'elle devrait encore défendre avec ardeur, ce qui risque donc de créer de nouvelles tensions.