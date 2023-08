La série live-action One Piece de Netflix continue de se montrer sous son meilleur jour, faisant le bonheur des fans de l'œuvre culte, qui n'en peuvent plus d'attendre sa sortie.

On est toujours un peu triste quand on voit se rapprocher la fin du mois d'août et donc, la rentrée. Heureusement, certaines choses sont là pour rendre cette période beaucoup plus douce et la série One Piece en live-action de Netflix en fait partie cette année. Le 31 août, plutôt que de sombrer dans le désespoir de reprendre le chemin du travail ou des cours, les fans de l'œuvre d'Eiichirō Oda pourront se plonger dans l'adaptation de l'histoire de Luffy. Évidemment, le héros et les Mugiwaras seront au premier plan du show, mais ils ne seront pas les seuls à briller à l'écran.

Le live-action One Piece se dévoile un peu plus

La série One Piece enchaîne les bandes-annonces depuis plusieurs semaines. Hier, Netflix a dévoilé un nouveau trailer de sa série nommé « Inside the Story » dans lequel les acteurs évoquent les différents personnages du show. À cette occasion, on découvre des inédites et pour la première fois deux protagonistes cultes du manga et de l'anime. Le premier n'est autre que Yasopp, le père d'Usopp, qui apparaît très brièvement. Le second est Morgan, que les fans avaient pu difficilement voir grâce à un leak, mais qui se montre plus clairement ici. Bien sûr, l'antagoniste sera toujours équipé de son énorme hache au bras droit.

Le compte X de la série One Piece, toujours très actif, offre un bon aperçu de ces personnages grâce à ses visuels. En plus, un post met aussi en valeur Hermep ainsi que le Gomu Gomu no Muchi de Luffy, le mouvement circulaire qui lui permet de frapper de loin en étirant sa jambe. Eiichirō Oda avait exigé que les Fruits du Démon et leurs pouvoirs soient conservés dans la série et c'est tant mieux puisque le rendu à l'écran est très bon.

L'excitation grimpe encore chez les fans

En tout cas, les réactions sous ces images montrent que la communauté One Piece est plus hypée que jamais. « Je n'en peux plus d'attendre, réveillez-moi le 31 août », « j'ai le sentiment que cette adaptation va être excellente », lancent deux fans, visiblement déjà conquis par la production Netflix.

En plus de cette nouvelle bande-annonce de la série One Piece, les amateurs d'opening ont aussi eu leur dose, puisque Netflix a dévoilé la musique du générique d'ouverture de la série live-action. Ce thème met en valeur le lien entre Monkey D. Luffy et Gold D. Roger selon Sonya Belousova et Giona Ostinelli, qui ont composé le morceau. Rappelons que One Piece sortira le 31 août sur Netflix et qu'une poignée de fans français pourra découvrir les deux premiers épisodes en avant-première au Grand Rex le 29 août.