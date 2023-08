La série One Piece de Netflix se dévoile encore plus avec un nouveau détail important avant sa sortie fixée au 31 août prochain sur la plateforme de SVOD.

En plus du manga et de l'anime, les fans de One Piece vont bientôt pouvoir se lancer dans la série live-action de Netflix. Le show sur lequel le créateur de l'œuvre Eiichirō Oda est personnellement impliqué sortira le 31 août prochain sur la célèbre plateforme de SVOD. Les dernières bandes-annonces partagées par Netflix ont été plutôt bien reçues par le public, mais continuent de partager les fans de la première heure. De nouveaux détails concernant la série et des images inédites devraient faire encore monter la hype avant la sortie du show.

La série One Piece de Netflix se dévoile encore un peu plus

La diffusion de la série One Piece approche à grands pas. Netflix continue doucement de faire grimper la hype en dévoilant de nouveaux visuels de ce qui s'annonce comme son programme phare du mois d'août. A l'honneur cette fois, le Vice-Amiral Garp, mais aussi les deux nouveaux bleus de la Marine : Koby et Hermep. Si le cadet sauvé in extremis par Luffy a début de son aventure s'était déjà montré, c'est la première fois que nous avons un aperçu du fils du redoutable Morgan. On découvre aussi un meilleur aperçu de Peter Gadiot qui campera le rôle de Shanks. Beaucoup de fans de l’œuvre avaient fait part de leur déception, trouvant l'acteur pas assez charismatique. On vous laisse vous faire un avis par vous-même, mais les retours sont globalement positifs.

Quelques détails supplémentaires

Aussi, grâce l'Australian Classification Board, l'organisme australien qui classe les films et jeux vidéo sur le territoire, nous découvrons quelques détails supplémentaires sur la série live-action One Piece de Netflix. Sur la page dédiée au programme, on peut voir la durée totale de la saison : les fans auront droit à 438 minutes d'action, d'humour et de moments forts,étalées sur huit épisodes. Ils dureront donc un peu moins d'une heure chacun, une moyenne conforme aux séries du moment.

En Australie, la série One Piece sera tout de même interdite aux moins de 15 ans à cause des thèmes matures abordés dans le programme et de moments violents. Il est vrai que l'anime et le manga comportent des scènes assez brutales et que leur rendu à l'écran avec de vrais acteurs pourrait choquer le public plus jeune. Selon le compte X de Kawamatsu95, spécialiste de l'actualité de l’œuvre, les passages violents qui ont poussé l'organisme à interdire la série aux moins de 15 ans sont, entre autres, la cicatrice sous l'œil que se fait Luffy, Zeff qui mange son pied droit, Nami qui poignarde son tatouage et Arlong qui s'arrache les dents.

Il y a quelques jours, nous découvrions le synopsis détaillé de chacun des épisodes de cette première saison de One Piece. Comme prévu, le show adaptera le début de l'œuvre du manga et Luffy sera amené à rencontrer les premiers membres de son équipage, Nami, Zoro, Usopp et Sanji Le héros acquerra aussi son premier navire, le Vogue Merry. Tout cela sera à découvrir le 31 août prochain en exclusivité sur Netflix.