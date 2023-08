Habituellement, personne n'aime voir les jours qui s'égrènent durant le mois d'août tant cela nous rapproche de la rentrée. Ce n'est pas le cas des fans de One Piece cette année et pour cause. Le 31 août, l'adaptation en live-action de l'œuvre d'Eiichiro Oda sort sur Netflix. Le show a commencé à se dévoiler avec des bandes-annonces, mais aussi grâce au synopsis de chacun des huit épisodes que compte cette saison. Logiquement, le public est à la fois impatient de découvrir la série One Piece et un peu inquiet du traitement qui sera réservé à cette adaptation. Les deux exigences d'Eiichirō Oda, consultant et producteur exécutif du programme, vont peut-être les rassurer.

Eiichirō Oda veut faire du live-action One Piece une œuvre mémorable

Dans une interview accordée à Shueisha et rapportée par ComicBook, le showrunner de la série Matt Owens révèle donc qu'Eiichirō Oda avait plusieurs demandes concernant l'adaptation live-action de One Piece, dont deux plus importantes que les autres. Le mangaka voulait en effet impérativement que chaque Mugiwara conserve son background. Visiblement, Matt Owens était du même avis que lui. «C'est tellement important pour leur identité, leurs rêves, leurs motivations, et la façon dont Luffy les rencontre et les aide à redécouvrir ces rêves ».

Effectivement, il aurait été étrange que le passé si important dans le développement des personnages soit modifié. Reste à savoir s'il sera évoqué en profondeur pendant ces quelques épisodes de One Piece. L'autre point sur lequel Oda n'était pas prêt à faire de concessions concerne les pouvoirs que possèdent les personnages grâce à leur Fruit du Démon.

Les pouvoirs des fruits du démon et les autres compétences ont tous été soigneusement élaborés par Eiichirō Oda. Son imagination a beaucoup contribué à déterminer ce que les différents personnages peuvent faire et quelles sont les règles qui s'y rattachent.

L'adaptation ultime que les fans attendaient ?

On comprend donc qu'en regardant la série live-action One Piece, les fans seront en terrain connu. Grâce aux bandes-annonces et à quelques leaks, nous avons déjà pu découvrir le rendu des pouvoirs du Fruit du démon de Luffy à l'écran. Bien sûr, ne vous attendez pas à découvrir le Gear 5 dans la série. La forme éveillé du Gum-Gum vient à peine d'être diffusée dans l'épisode 1071 de l'anime.