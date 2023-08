La communauté de One Piece vit des moments épiques depuis quelques semaines. Après le retour du manga en juillet, les fans se sont régalés devant les deux épisodes très attendus de l'anime dans lesquels Luffy utilise le Gear 5 contre Kaido. Découvrir le héros sous cette nouvelle forme a émerveillé le public, qui aura bientôt l'occasion de voir Luffy sous un jour encore plus hors du commun. En effet, la série live-action One Piece de Netflix sort le 31 août prochain et racontera les événements du début de l'œuvre d'Eiichirō Oda avec Luffy, Nami, Zoro, Usopp et Sanji en tête d'affiche. En plus des Mugiwaras, un autre personnage important qui apparaîtra dans le show se montre pour la première fois.

Un nouveau personnage de la série One Piece révélé

Un nouveau visuel du live-action One Piece a été diffusé sur le compte officiel de la série sur X. On peut voir pour la première fois un personnage bien connu et très apprécié de la communauté : Zeff. Il s'agit du chef du restaurant Baratie, mais aussi du mentor de Sanji. Le grand gaillard devrait être au cœur des épisodes 5 et 6, comme leur synopsis le laissent penser. Dans la série, Zeff sera incarné par l'acteur anglais Craig Fairbass, connu principalement pour ses rôles dans la saga Rise of the Footsoldier (dont le prochain film sort en septembre) et la série EastEnders.

Dans les commentaires du post, les fans de One Piece montrent déjà leur satisfaction concernant l'acteur choisi pour incarner Zeff, qui ressemble beaucoup à la version du manga et de l'anime selon eux. « Le casting de la série est au top », « c'est le Zeff qui j'imaginais, c'est tellement bon », « dès que j'ai su pour Craig Fairbass, j'ai su qu'il serait un Zeff parfait. Mais celui-ci est plus que parfait. Il est Zeff », s'enthousiasment les futurs téléspectateurs.

L'Équipage du Chapeau de Paille au premier plan

Après avoir dévoilé les premières images du Vice-Amiral Garp, Koby et Hermep, Netflix fait donc encore monter la hype avant la sortie. En plus de présenter officiellement le chef du Baratie, le compte X de la série One Piece dévoile également plusieurs visuels des Mugiwaras qui seront à l'honneur dans ces huit épisodes. Rappelons que le live-action One Piece sortira le 31 août sur Netflix et que les fans français auront la possibilité de découvrir les deux premiers épisodes en avant-première au Grand Rex le 29 août prochain.