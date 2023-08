Le 31 août, les fans de One Piece auront enfin la réponse à une question qui leur brûle les lèvres depuis un certain temps : l'adaptation en live-action sera-t-elle à la hauteur de l'anime ? Pour le moment, des craintes subsistent dans la communauté, notamment du côté de l'âge de Zoro ou du rendu visuel des attaques de Luffy. Toutefois, il y a un élément qui se faisait jusqu'à présent discret, et c'est la musique. Bonne nouvelle, le silence a été brisé et nous avons maintenant droit au thème principal de la série Netflix One Piece.

Un hommage à One Piece à travers la musique

L'anime One Piece n'est pas seulement réputé pour ses scènes de combats. Il l'est aussi pour ses musiques, en particulier celles des différents génériques d'ouverture. Celui de la série live-action était donc attendu au tournant. Intitulé « Wealth Fame Power », il a été composé par Sonya Belousova et Giona Ostinelli, ayant tous les deux œuvré sur la série The Witcher, entre autres. Néanmoins, ce n'est pas simplement un thème qui reflète l'univers des pirates. Il y a un vrai hommage à l'œuvre d'Eiichiro Oda qui passe à travers cette composition que nous vous laissons apprécier ci-dessous.

Belousova et Ostinelli nous expliquent ainsi que le lien entre Monkey D. Luffy et Gold D. Roger, le Roi des pirates, est représenté par la musique « Wealth Fame Power » de la série One Piece. Pour être plus précis, c'est un mélange des thèmes de ces deux personnages. Au début, on entend celui de Roger, qui est en vérité le thème de Luffy, mais inversé. Il vient ensuite être remplacé par celui de Luffy. Si les notes qui accompagnent la musique de Roger symbolisent sa fin, celles de Luffy marquent le début de son aventure inoubliable.

Le manga et l'anime continuent de cartonner

Bien que le succès de la série live-action soit encore à prouver, ce n'est pas le cas de celui du manga et de l'anime. Les deux sont un véritable carton, même s'ils ne font pas forcément l'unanimité. On pense justement aux derniers épisodes de l'anime qui ont clairement divisé les fans. Les derniers chapitres de One Piece s'en sortent beaucoup mieux, la communauté ayant hâte de découvrir la suite. La série Netflix connaîtra-t-elle un sort similaire ? En tout cas, l'auteur du manga, consultant et producteur exécutif sur le show, a tenu à rendre cette adaptation fidèle à sa création.

Pour rappel, la série One Piece sera disponible le 31 août sur Netflix et les deux premiers épisodes seront diffusés au Grand Rex le 29 août prochain. Vous avez hâtes ?