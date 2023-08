Dans l'épisode 1072 de One Piece, le Gear 5 de Luffy était encore à l'honneur. Mais le traitement et l'animation de la transformation du jeune héros divise la communauté.

Les fans de One Piece vivent un superbe été. En juillet, le manga a fait son retour avec le chapitre 1087 après plusieurs semaines de pause en raison de l'opération pour astigmatisme d'Eiichirō Oda. Le 31 août, le public pourra enfin découvrir la série live-action One Piece sur Netflix. Mais avant cela, c'est bien l'anime de la Toei Animation qui cristallise l'attention de la communauté. La raison est simple : Luffy vient d'utiliser pour la première fois le Gear 5 dans l'épisode 1071 de One Piece. Les fans ont encore pu profiter de la transformation du héros dans l'épisode 1072, mais ça fait débat.

Le Gear 5 divise les fans de One Piece

Dans l'épisode 1071 de One Piece, Luffy s'était bien amusé avec Kaido, le Gear 5 lui donnant un avantage de puissance considérable sur son adversaire. L'aspect cartoon de la scène tournait complètement ce dernier au ridicule, comme c'était le cas dans le manga. Ce week-end, la communauté a pu découvrir un nouveau pouvoir du Chapeau de Paille grâce à cette transformation. En effet, le Gear 5 permet à Luffy de devenir géant, ce qui lui a donné envie... de faire de la corde à sauter avec Kaido. Il a même pu entrer dans la bouche du capitaine de l'Équipage aux Cent Bêtes pour le frapper directement de l'intérieur.

La Toei Animation a encore mis le paquet pour surprendre et amuser le public en restant tout de même fidèle au manga. Cependant ces séquences, en plus d'une autre scène à l'animation peu ordinaire dans laquelle Luffy se fait frapper par la batte de Kaido, divisent la communauté. « L'épisode était incroyable et ça m'a tout simplement fait rire à presque chaque moment », peut-on lire chez les fans les plus enjoués sur le réseau social X. En revanche, la qualité de l'animation se retrouve au centre de nombreuses critiques. « L'animation est too much, ce n'est plus le One Piece que j'apprécie d'habitude », « dommage qu’on ait perdu l’ambiance oppressante du combat et des enjeux de Wano, cette transformation très peu pour moi », regrettent certains.

La transformation de Luffy toujours au cœur du prochain épisode

Le traitement du Gear 5 ne plaît donc pas à toute la communauté, comme le montre les retours des téléspectateurs. Il est vrai que la tension liée à l'importance du combat s'est totalement estompée pour l'humour et que tout le monde ne peut pas y adhérer. Heureusement, il reste encore un petit peu de temps à la Toei Animation pour réussir à faire l'unanimité. L'épisode 1073 de One Piece, qui se nommera « Nulle part où fuir. Une vision d'enfer sur Onigashima ! » mettra encore le Gear 5 de Luffy à l'honneur. Le suivant devrait être le dernier dans lequel la transformation est utilisée, avant que l'arc Wano n'arrive enfin à son terme un petit peu plus tard. Il s'agit déjà de l'arc le plus long de l'histoire de One Piece devant celui de Dressrosa.