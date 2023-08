La série One Piece en live-action de Netflix prévue le 31 août prochain fait sans aucun doute partie des sorties les plus attendues de l'année sur la plateforme. Logique que le géant de la SVOD continue de faire monter la hype avec différentes bandes-annonces.

L'immense communauté de l'œuvre créée par Eiichirō Oda, qui a travaillé sur le show, devrait garantir au programme une belle réussite sur le plan des chiffres. En revanche, le plus difficile sera de s'assurer un succès critique étant donné l'exigence des millions de fans de One Piece vis-à-vis de cette nouvelle adaptation. Peut-être que les synopsis des épisodes qu'on attendait depuis un moment et qui sont enfin disponibles devraient les rassurer avant la sortie.

On en sait beaucoup plus sur la série One Piece de Netflix

Selon le média Murphy 's Multiverse, un communiqué de presse officiel envoyé par Netflix contient les synopsis des huit épisodes de la série live-action One Piece. Comme nous le savions déjà, le premier d'entre eux nommé Romance Dawn adaptera le début de l'œuvre où Luffy fera la rencontre de Zoro et Nami, les fidèles membres de son équipage. Dans le deuxième, également réalisé par Marc Jobst, les trois pirates se retrouveront emprisonnés par le clown Baggy alors que Koby rejoindra la Marine.

Ensuite, dans Tell No Tales, Luffy, Zoro et Nami feront la rencontre d'Usopp alors que le vice-amiral Garp, accompagné de Koby, se mettra à la recherche du Chapeau de paille. Le quatrième épisode de la série One Piece nous montrera Luffy, Zoro et Nami se frayer un chemin à travers le manoir de Kaya, devenu une prison. C'est dans celui-ci que Luffy récupérera le légendaire Vogue Merry, ce qui devrait marquer un tournant dans la série live-action et mettre du baume au cœur des fans.

Une fin de saison surprenante ?

Suite à ce moment qui s'annonce culte, l'Équipage de Chapeau de paille fera la rencontre de Sanji dans l'épisode suivant. Comme dans le manga et l'anime One Piece, le cuisinier décidera de prendre la mer avec toute la joyeuse bande dans l'épisode 6 nommé The Chef and the Chore Boy, après le rude combat face à Don Krieg. L'épisode 7 nommé The Girl with the Sawfish Tatoo fait évidemment référence à Nami, mais il reste assez mystérieux étant donné que le synopsis n'indique rien de plus que la chose suivante : « L'équipage vient en aide à un membre qui a besoin d'une famille ».

ifficile de savoir jusqu'où cet épisode nous mènera avant le tout dernier de la saison, Worst in the East, qui indique simplement « un nouvel équipage est né ». Ce final prévoit-il de surprendre les fans de One Piece ? On peut aussi se demander quel sera l'avenir de la série après cela. La saison s'ouvrirait probablement sur l'arc Loguetown si la série de Netflix décide de continuer à adapter fidèlement la chronologie de l'œuvre principale, mais il se murmure que l'arc serait déjà entamé dans la première saison. Rendez-vous le 31 août pour en avoir le cœur net.