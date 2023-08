Plus que quelques jours à patienter avant la sortie de la série One Piece en live-action de Netflix. Le 31 août, toute une communauté sera devant son écran pour découvrir l'adaptation de l'œuvre culte d'Eiichirō Oda. Après avoir vécu de belles émotions ce mois-ci grâce à la révélation du Gear 5 de Luffy dans l'anime, les fans devraient encore vibrer à la fin du mois. Pour le moment, le show souffle le chaud et le froid avec ses bandes-annonces et ses images. Les visuels qui viennent d'être diffusés divisent une nouvelle fois la communauté.

De nouvelles images pour la série One Piece en live-action

Le compte X officiel de la série One Piece de Netflix a publié hier de nouveaux visuels de la série. L'occasion pour le public de découvrir les acteurs qui incarneront les versions enfantines des membres de l'Équipage du Chapeau de Paille. Dans One Piece, Luffy, Nami, Sanji, Usopp et Zoro, visibles sur ces images, ont tous droit à des flashbacks qui permettent de se plonger dans leur passé. Ces moments sont particulièrement bouleversants, ce qui explique pourquoi les fans sont déjà émus à la simple vue de ces nouveaux visuels. « Suis-je vraiment prête à revivre ces moments (j'ai pleuré à chacun d'entre eux, mais chut) à nouveau ? », « prêt à être anéantie une nouvelle fois par le passé de Nami », peut-on lire sur le réseau social. Les fans sont aussi particulièrement heureux de revoir Bell-mère, la mère adoptive de Nami, même si elle n'apparaît que de dos.

Si le public s'attend donc quasiment unanimement à être bouleversé par l'histoire de ces personnages, l'apparence de Zoro fait débat. En effet, l'acteur qui incarnera le pirate dans sa jeunesse semble un peu plus âgé que les autres, mais surtout plus vieux que ne l'est Zoro durant les flashbacks du manga et de l'anime. « Pourquoi Zoro a 23 ans ? », s'interroge ironiquement un fan de One Piece sur X. Un constat partagé par beaucoup, qui suscite pas mal d'inquiétude. Il faudra voir ce que cela donne à l'écran pour se faire un avis sur ce point. Dans une moindre proportion, la couleur des cheveux de Nami, jugée trop criarde, dérange aussi quelques fans.

Eiichiro Oda tient à la fidélité de l'adaptation

En tout cas, c'est plutôt rassurant de voir que le passé des Mugiwaras sera évoqué dans la série One Piece. Si l'on en croit le producteur Matt Owens, leur histoire devrait être fidèle à ce que les fans connaissent. En effet, il révélait dernièrement qu'Eiichiro Oda, qui occupe le rôle de consultant et de producteur exécutif sur le programme, avait eu deux exigences concernant l'adaptation Netflix : que le passé des personnages ainsi que les pouvoirs des Fruits du démon soient conservés à l'identique. Une excellente nouvelle pour les fans attachés aux codes de l'univers de One Piece. Rappelons que la série sera disponible le 31 août prochain sur Netflix et que quelques heureux élus pourront découvrir les deux premiers épisodes en avant-première au Grand Rex le 29 août.