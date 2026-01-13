Ça ne s'annonce pas comme prévu pour le manga One Piece. Les lectrices et lecteurs doivent une fois de plus faire face à une mauvaise nouvelle plutôt inattendue pour le coup.

L'allégresse était pourtant de retour pour les fans de One Piece. Les lectrices et lecteurs ne s'attendaient clairement pas à un nouveau revers aussi rapidement pour le manga. Une énième mauvaise nouvelle est tombée ce week-end alors que le nouveau chapitre est sur le point de sortir. Cela dit, il semblerait que ce soit une nécessité. Vous allez comprendre.

Les fans de One Piece vont devoir se faire une raison

Trois semaines. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la sortie du chapitre 1170 de One Piece. Les fans du manga attendent maintenant la suite. Celle-ci va arriver de façon imminente et l'attente aura certainement valu le coup. En effet, dimanche prochain, le 18 janvier, vous pourrez lire gratuitement le chapitre 1171 en ligne. Selon les premiers leaks, celui-là se focaliserait à nouveau sur le personnage de Loki avec un potentiel affrontement de taille.

Cependant, c'est après que ça va être dur pour les fans. En effet, la mauvaise nouvelle est tombée le week-end dernier. Le manga One Piece s'apprête déjà à s'offrir une nouvelle pause. Il n'y aura donc pas de chapitre la semaine prochaine. Vous devrez patienter la suivante pour retrouver Luffy et ses compagnons. Toutefois, la raison serait on ne peut plus compréhensible comme vous pouvez vous y attendre. Ce hiatus aurait été mis en place en faveur de l'auteur, Eiichiro Oda.

© Eiichiro Oda.

Qu'à cela ne tienne, les fans pourront prendre leur mal en patience avec les autres actualités autour de One Piece. Revisionnez à loisir le nouveau teaser trailer de la saison 2 du live-action de Netflix par exemple. Retrouvez également l'intégral de l'anime sur Crunchyroll notamment. Rattrapez ainsi votre éventuel retard si vous n'êtes pas à jour avant la reprise en avril prochain avec le lancement de l'arc Erbaf et la suite de la saga finale.