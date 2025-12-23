L'aventure One Piece va encore prendre un élan très prometteur pour les fans. Une grosse annonce vient de tomber, et ce, de la part de l'auteur Eiichiro Oda lui-même.

Le Jump Festa aura une nouvelle fois été riche en nouvelles cette année. Comme à chaque fois, l'œuvre-fleuve d'Eiichiro Oda a été sous le feu des projecteurs. Parmi les annonces, il y en a une qui a va mettre des étoiles dans les yeux des fans, surtout après la réussite du dernier projet en date de ce genre. One Piece vous réserve encore de très belles surprises, c'est dit !

One Piece prépare une grosse surprise

L'effervescence autour de One Piece est plus que palpable avec tout ce qu'il se passe en ce moment. Le manga aborde des événements attendus depuis très longtemps par les fans, tandis que l'anime est en pleine conclusion de l'arc Egghead. La saga Finale est donc bien entamée et devrait prendre un tournant capital en 2026. Mais une autre grosse surprise est en prévision. Pas encore d'horizon de sortie. Mais vous allez être impatient, c'est certain.

La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux de la main-même d'Eiichiro Oda. C'est désormais confirmé : un nouveau film d'animation One Piece est en chantier. Le mystère est encore entier à son sujet, l'auteur du manga ne pouvant pas encore s'étendre dessus. À quel arc sera-t-il rattaché ? Que racontera-t-il ? Quand sortira-t-il ? Il est encore trop tôt pour en parler, et à raison.

Dans son message, Oda a bien confirmé la production de ce nouveau film One Piece. Pour autant, il ne peut « pas dire que ça avance bien ». Il ne s'en cache pas et ose même mettre légèrement la pression aux équipes. « Peut-être qu'en parler fera bouger les choses », s'amuse-t-il. Mais il modère vite son inquiétude, se disant certain que l'histoire intéressera les fans. Tout ce qu'il espère, c'est que ces derniers sauront se montrer patients pour découvrir de quoi il retourne. Il faudra donc attendre encore pour en savoir plus.