Les fans de One Piece vont être ravis d'apprendre une bonne nouvelle. Après des mois d'attente, on n'y croyait plus. Pourtant, ça y est. Le retour tant espéré se précise.

C'est un vrai raz-de-marée de nouvelles autour de la franchise One Piece en ce moment. L'œuvre d'Eiichiro Oda prend un tournant en avançant plus que jamais vers son dénouement. L'arc Erbaf est notamment l'occasion d'appréhender des événements historiques du monde des pirates. Mais pour revenir sur ces moments-clés, il a fallu faire quelques compromis dans la narration. Les fans seront donc ravis d'apprendre qu'un retour très attendu semble se confirmer.

Ils reviennent enfin dans One Piece

Les lecteurs de One Piece ont été bien nourris ces derniers mois. De nombreux événements mythiques ont pu prendre vie sous leurs yeux dans les pages du manga. Cela a pris la forme de longs flashbacks mettant en lumière des personnages légendaires comme Gol D. Roger ou encore Harald. En contrepartie, nos héros du présent ont été mis au placard pendant un bon moment.

Mais ça y est, après 6 mois d'absence, Luffy et ses compagnons sont prêts à reprendre le cours de leurs aventures. Alors que le chapitre 1170 a finalement levé le voile sur l'affrontement entre Loki et son père, la suite va enfin nous ramener à la chronologie présente. Le leaker Pew a donné un avant-goût de la suite sous forme d'une citation tronquée : « Après avoir pris connaissance de ce passé tragique... l'équipage du Chapeau de paille va...?! ». Après cela, nous n'avons plus aucun doute quant à leur retour dans le manga One Piece.

Même si les flashbacks ont mis en scène des événements mémorables, l'absence de Luffy, Nami, Zoro, Usopp et tous les autres commencent à se faire ressentir. Leur retour est donc tout particulièrement attendu. Cela dit, il faudra encore patienter un petit peu avant de pouvoir les revoir. En effet, le chapitre 1171 de One Piece ne sortira pas avant la mi-janvier 2026. Néanmoins, vous savez à quoi vous attendre désormais pour les futures pages.