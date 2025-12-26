Le chapitre 1170 de One Piece arrivera un peu en retard en raison de la pause que le magazine prend à Noël. Les leaks sont en revanche déjà arrivés et il faut s’attendre à de sacrés combats.

L’année est bientôt terminée et elle aura été riche en révélations pour les lecteurs de One Piece. Depuis plusieurs mois maintenant, Eiichiro Oda a à cœur de faire découvrir un tout autre pan de l’histoire du manga aux plus fidèles. Le passé d’Elbaf, intrinsèquement lié à celui de God Valley et de Shanks, se dévoile chapitre après chapitre, page après page. Certains trouvent le temps long, puisque cela fait un long moment que nous n’avons pas revu Luffy et son équipage, mais cette parenthèse a permis d’en apprendre davantage sur le lore de One Piece et d’amener le récit doucement mais sûrement vers sa conclusion. Avant de découvrir officiellement certaines des ultimes pages de 2025, le chapitre 1170 de One Piece a leaké.

Premiers leaks pour le chapitre 1170 de One Piece

Les flashbacks se poursuivent donc. Le destin d’Elbaf se dévoile petit à petit dans le chapitre 1170. Cela commence avec le combat entre Loki et Ragnir. Son père avait expliqué que personne n’était parvenu à manger le fruit du démon légendaire qu’il protège. Pendant ce temps, Gaban explique comment blesser les êtres immortels du Gouvernement Mondial. Concrètement, il faut envelopper ses attaques de Haki du Roi, ce qui leur inflige de sérieux dégâts et ralentit leur régénération. Il faut ensuite les attaquer continuellement jusqu’à ce qu’ils ne parviennent plus à se battre. Le chapitre 1170 de One Piece continue alors avec Gaban qui explique alors qu’il connaît cette technique car les Chevaliers Divins avaient tenté d’enlever Shanks à plusieurs reprises, mais qu’ils ont toujours été vaincus par l’équipage de Roger à chaque fois.

Retour ensuite sur le combat qui oppose Loki au marteau légendaire. Tous deux sont à bout de souffle et l’actuel marteau du géant est cassé. C’est à ce moment que Ragnir choisit de se transformer en un adorable écureuil. Ce dernier accepte Loki en tant que combattant digne de ce nom et lui offre le coffre contenant le fruit du démon. Loki le mange, ses mains deviennent des griffes, mais seule sa silhouette est montrée. Le chapitre 1170 de One Piece se poursuit ensuite avec la confrontation contre Harald.

Loki affronte son père, mais le manga ne nous montre que sa silhouette. Lui et Ragnir, revenu dans sa forme humaine, lancent un coup final à Harald, enveloppé dans du Haki du Roi et avec des éclairs jaillissant de partout. Harald est réduit en pièces. Fin du chapitre 1170. Si le manga est en pause en raison du break annuel du Weekly Jump, il n’y aura pas de pause pour Oda dans le prochain chapitre.

Source : ScotchInformer