Tout beau, tout neuf ! One Piece n'a pas fini de vous en mettre plein les yeux. Le manga-fleuve d'Eiichiro Oda cartonne toujours autant sur papier, mais aussi à l'écran. D'autant plus que beaucoup de choses sont en préparation de ce côté-là. Pour autant, nous ne nous attendions pas à cette annonce surprise qui va faire la joie de très nombreux fans français.

One Piece fait un retour inattendu et en HD

Ces derniers temps, c'était un peu mouvementé du côté des diverses productions One Piece. Coup sur coup, le manga ET l'anime sont entrés en pause. Courtes certes, mais les fans friands de nouveautés ont donc dû prendre leur mal en patience. Mais cette fois, ça y est, tout a repris son cours. Plus que cela même, une grande nouvelle vient de tomber officiellement du côté de Netflix. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on aurait pu penser, mais ça fera des heureux !

Netflix France vient en effet d'annoncer l'arrivée de la saga East Blue dans son catalogue dès le mois prochain. Mais ça va même au-delà. D'une part, les curieux, notamment ceux qui ont connu l'univers via la série live-action, vont enfin découvrir les premiers épisodes de One Piece. D'autre part, même les plus fervents fans auront envie de se replonger dedans une énième fois, car il s'agit d'une « toute nouvelle version HD remastérisée ».

C'est un joli coup que marque ici Néné face à sa concurrence. En début d'année, Disney+ accueillait déjà la version originale d'East Blue en France. Là, c'est une refonte vraisemblablement travaillée au format 16:9 qui arrive dans le catalogue français de One Piece. Elle fera son entrée en trois vagues successives. À un mois d'intervalle à chacune, vous aurez droit à une quinzaine de nouveaux épisodes, du 15 novembre 2025 au 15 janvier 2026.

Plus que jamais, Netflix semble vouloir s'imposer comme la plateforme de référence pour tous les fans de One Piece. Outre son adaptation en live-action, rappelons qu'un remake des premiers épisodes — donc East Blue également — est en projet pour la plateforme. Celle-ci a aussi accueilli Fan Letter, un épisode spécial qui rend hommage à l'anime pour ses 25 ans.