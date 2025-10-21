L'aventure continue dans One Piece avec l'arrivée du chapitre 1163 qui a leaké quelques jours avant sa sortie officielle. Attendez-vous à du très lourd.

Les fans attendent ce moment depuis si longtemps. One Piece revient cette semaine après une nouvelle pause. Or, l'attente était difficile à supporter pour les plus fidèles lectrices et lecteurs. Le manga, en plein flashback depuis plusieurs semaines, a atteint un moment absolument mythique du lore. Il tarde donc à tout le monde de le vivre concrètement à travers les planches. Le chapitre 1163 vient justement de leaker, ça va être anthologique.

Les premiers leaks du chapitre 1163 de One Piece

Le chapitre 1163 de One Piece, intitulée « Promesse », s'ouvre sur une page de couverture montrant Luffy en train de faire du parkour avec des singes. Une entrée en matière légère avant de tourner la page et de se frotter au cœur de l'histoire. Les leaks révèlent qu'on démarre avec Imu qui nomme Rocks « Davy Jones », sauf que le père de Barbe noire dément s'appeler ainsi. En revanche, il se dit d'accord avec le fait que « ce qui a été “promis” doit être accompli ».

Ce combat légendaire de One Piece reprend ensuite avec l'arrivée de Big Mom dans la bataille. Ils attaquent ensuite ensemble. Changement de décor dans la foulée pour montrer que les équipages de Roger et Rocks s'affrontent toujours. De son côté, le dernier Roi des pirates, accompagné de Garp, rejoignent les autres contre Imu.

Seulement, vous connaissez Imu désormais. Malgré l'assaut dantesque qu'il subit, il parvient à se relever. Il utilise alors sa fameuse attaque Domi Reversi pour créer des démons et la dirige contre Rocks D. Xebec avant d'ordonner de tuer toute sa famille. Le chapitre 1163 de One Piece se conclut ici. L'attente va être insoutenable jusqu'au prochain !

Imu dans un précédent chapitre de One Piece. © Eiichiro Oda / Shueisha

Le manga One Piece est de retour cette semaine ! Cela veut dire que le chapitre 1163 sera disponible légalement et gratuitement sur la plateforme officielle de l'éditeur, MANGA Plus, dès le dimanche 26 octobre, à 16 heures. Il sera accessible à la lecture — en français, qui plus est — a minima pendant 3 semaines.

Une autre bonne nouvelle accompagne ce retour. Le manga d'Eiichiro Oda ne vous fera pas attendre trop longtemps avant la suite. Il a été officiellement confirmé que le chapitre 1164 sortira la semaine prochaine. Pas de pause donc.