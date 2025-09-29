Le plaisir des fans de One Piece s'apprête à prendre l'eau. Les pirates les plus célèbres au monde ont une mauvaise pour toutes celles et ceux qui suivent assidument leurs aventures.

L'Odyssée des Mugiwara est confrontée à quelques remous. Pourtant, tout allait bien autour de One Piece ces derniers temps ! Le manga poursuivait sa publication et la série live-action de Netflix redonnait même de ses nouvelles pour la saison 2. Seulement, une telle croisière ne peut pas toujours être des plus calmes. Il y a parfois des obstacles qui compliquent son cours, comme c'est le cas pour l'anime. Une mauvaise nouvelle vient d'être annoncée, elle risque de faire des déçus chez les fans.

One Piece fait un arrêt au port

S'il y a bien une communauté qui a de l'endurance, c'est celle de One Piece ! D'abord, car la longueur de l'œuvre d'Eiichiro Oda est plutôt exceptionnelle en matière de manga. Pas que ce soit la plus gigantesque à ce jour, mais ça reste l'une de celle qui s'étend sur le plus de pages, avec 1161 chapitres à son actifs. Cela se répercute inévitablement sur l'anime, qui diffusait son 1145e épisode pas plus tard qu'hier.

Malheureusement, le décompte de la série d'animation va connaître quelques contretemps au mois d'octobre. C'est là que l'autre facette de l'endurance des fans de One Piece : dans leur capacité à attendre la suite. De fait, le manga est déjà en lui-même victime de pauses régulières. Nous y avons justement eu droit à la mi-septembre. Mais, la prochaine fois, ce sera l'anime qui sera concerné.

C'est en tout cas ce qui vient d'être révélé : la deuxième partie de l'arc Egghead sautera deux semaines de diffusion le mois prochain. Ainsi, celles et ceux qui suivent One Piece en simulcast, sur Crunchyroll notamment, n'auront pas de nouvel épisode le 5 octobre. De même, la suite fera l'impasse sur le 12 octobre, mais Toei a une petite surprise ce jour-là avec la diffusion, à la place, d'un épisode spécial dédié à l'organisation CP-0.

En effet, le 12 octobre 2025, l'anime One Piece sera tout de même présent à l'écran.

© Shueisha et Toei Animation.