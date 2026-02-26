L'arc Erbaf se poursuit avec force dans le manga One Piece. Alors que la sortie du chapitre 1175 approche, de nouveaux leaks laissent appréhender des pages de haute volée.

Cette semaine, vous allez enfin retrouver One Piece après une semaine de pause. Or, vous ne devriez pas être déçu du voyage. Eiichiro Oda a concocté un chapitre 1175 aux petits oignons. Du moins, c'est que laissent entendre les leaks. De nouveaux détails sur le contenu ont été dévoilés sur la toile. Vous allez avoir droit à du spectacle, et ce n'est probablement que le début.

Des leaks dingues pour le chapitre 1175 de One Piece

Les premiers leaks du chapitre 1175 de One Piece nous laissaient imaginer un enchaînement de pages des plus savoureux. Les nouveaux détails partagés en ligne ajoutent encore un soupçon de piment à nos attentes. Par exemple, on sait qu'après l'entrée en scène de Sanji pour libérer Robin des épines de Sommers d'une de ses emblématiques attaques, Luffy et Loki transportent de leur côté les enfants secourus au village le plus proche, où se trouve Jarul. De plus, il est confirmé que nous retrouverons bien le capitaine des Mugiwara dans sa tenue originale, ce n'était donc pas une erreur dans le chapitre précédent.

Cependant, face à un tel retournement de situation, Sommers ne compte pas se laisser faire. Dans la suite du nouveau chapitre de One Piece, il lance ses épines contre les proches des enfants. Mais les mères sont toujours en sale état après avoir tenté d'aider leurs petits. Voyant le danger, les jeunes Géants s'allient pour former un barrage contre l'attaque du Saint. Ripley implore son fils, Koron, de fuir. Celui-ci refuse. C'est alors que Zoro entre en scène pour bloquer l'attaque, ce qui lui vaut les encouragements de Luffy.

Sommers se trouve décontenancé. Et il n'est pas au bout de ses peines. Luffy attrape un éclair dans les nuages et s'apprête à lui lancer une nouvelle attaque, comme il sait si bien les imaginer. S'ensuit apparemment une double-plage, typique du manga One Piece, montrant le capitaine des Mugiwara botter les fesses du Saint. Juste après, c'est une autre double-page qui vous attend, se concentrant cette fois sur le coup porté par Loki.

La suite du chapitre 1175 de One Piece portera bien sur un flashback d'après les leaks. Nous y assisterons à un échange entre Jarul et Shanks concernant le fameux Fruit du démon ingéré par Loki. Ces explications permettront de mieux comprendre à quel point cette variété est dotée d'un pouvoir énorme, mais aussi comment la divinité de la guerre a interféré pendant longtemps avant que quelqu'un à la hauteur, un ancien Géant donc, se montre pour en hérité.

De retour dans le présent, on assiste dans une nouvelle double-page au déploiement de la puissance de Loki. Sous sa forme de dragon, il lance une terrible attaque foudroyante sur les monstres MMA. Avec ce seul coup, il en détruit la plupart sous l'œil toujours attentif d'Imu. La colère du Roi du monde semble croître face à ce déchaînement, alors qu'il comprend que le Dieu de la guerre était là depuis tout ce temps. Une conclusion qui promet encore de belles choses à venir dans One Piece.

Imu dans un précédent chapitre. © Eiichiro Oda / Shueisha

Les scans du chapitre 1175 bientôt disponibles gratuitement

Décidément, nous allons en prendre plein les yeux avec le chapitre 1175 de One Piece. Les fans n'en peuvent plus d'attendre. Mais encore un peu de patience, vous pourrez le lire comme d'habitude le dimanche qui vient. Les scans seront disponibles légalement et gratuitement sur la plateforme officielle MANGA Plus, le 1er mars 2026, à 16 heures.

L'ébullition promet d'être à son comble avec la sortie du chapitre 1175. Et ça tombe bien, car vous n'aurez pas à attendre trop longtemps avant de lire le prochain. De fait, nous avons une bonne nouvelle : One Piece reviendra dès le 8 mars pour la suite. Pas de pause donc.