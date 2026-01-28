Après plusieurs mois de digressions narratives, One Piece s’apprête à renouer avec son présent. Les derniers chapitres ont en effet levé le voile sur des événements majeurs de l’histoire du monde, à commencer par l’incident de God Valley, pour ensuite revenir en détail sur le passé d’Elbaf. Loki y a longuement retracé le destin de son père, les circonstances de son emprisonnement. Ces parenthèses importantes refermées, Eiichiro Oda va enfin relancer l’intrigue principale et replacer Luffy et son équipage au centre de l’histoire. D’après les premiers leaks, le chapitre 1172 de One Piece vise donc avant tout à amorcer à nouveau les enjeux de l’arc d’Elbaf. Voici tout ce que l’on sait des prochaines pages du manga.

Premiers leaks pour le chapitre 1172 de One Piece

Loki est libéré, Elbaf est de nouveau au premier plan, les choses sérieuses vont commencer pour l’arc d’Elbaf. Après cette longue parenthèse, Eiichiro Oda s’attardera donc à recontextualiser les enjeux qui ont été laissés en suspens ces derniers mois. En d’autres termes, le chapitre 1172 de One Piece s’annonce avant tout comme un récap bienvenu, qui nous rappelle ce que chaque personnage faisait et où ils se trouvaient grâce aux schémas si chers à l’auteur. Les réintroductions faites, le chapitre passe ensuite à Jarul. Le mentor de Robin explique ainsi à tous les habitants d’Elbaf la vérité sur ce qu’il s’est réellement passé le jour où Harald est mort et innocente Loki par la même occasion. Il déclare alors la guerre au Gouvernement Mondial, tout comme tous les géants de l’île. Pendant ce temps, Imu/Gunko et ses Chevaliers Divins se préparent au combat.

Le chapitre 1172 de One Piece s’attarde ensuite sur le groupe constitué de Jinbe, Nami, Robin et Usopp, toujours sous le joug des flèches de Gunko. L’homme-poisson remarque que Brook a l’air d’avoir « réalisé quelque chose » et ce dernier est parti de son côté. A la fin du chapitre, on verra Hajrudin et les autres arriver à l’endroit où les géants victimes du sort Domi Reversi sont tombés. Ils savent que s’ils se font attraper par eux, ils sont fichus. Enfin, la dernière page du chapitre 1172 de One Piece nous montre Zoro, qui dit avoir un plan après avoir entendu les autres parler de cette problématique. Quoi ? Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir, puisqu'il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.

Source : Pew