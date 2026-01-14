2026 s’annonce comme une année importante pour One Piece. Après plus de 25 ans de diffusion, l’anime entamera sa transformation et changera son rythme de parution. La série Netflix reviendra avec une seconde saison qui s’annonce tout aussi, si ce n’est plus, prometteuse que la première. Quant au manga, il se rapproche doucement de sa fin et il ne fait aucun doute qu’Oda nous régalera de planches remplies d’action, d’humour et de révélations tout au long de l’année. Et pour bien la commencer, le chapitre 1171 de One Piece va enfin faire avancer les choses dans le présent. On fait un point sur les premiers leaks.

Premiers leaks pour le chapitre 1171 de One Piece

Après des mois de flashbacks, Luffy et son équipage sont enfin de retour. Eiichiro Oda a en effet consacré tout un arc à God Valley et à ses acteurs principaux, parmi lesquels Shanks, l’équipage de Roger, Garp, mais surtout Harald, le roi des géants, au cœur des dernières pages. Le chapitre 1171 de One Piece s’ouvre ainsi avec les conséquences du combat qui a opposé Loki à son père. Imu est vivement critiqué pour la perte d’Harald. Assez en tout cas pour qu’il décide de ne plus envoyer de Chevaliers Divins à Elbaf. L’être à la tête du monde considère en effet qu’ils ne s’associeront jamais au Gouvernement Mondial, puisqu’ils sont connectés au « D ».

Sur cette conclusion des flashbacks, le chapitre 1171 de One Piece nous ramène enfin dans le présent, où nous retrouvons Hajrudin, qui s’excuse auprès de Loki et le libère. Le prince d’Elbaf n’a pas le temps de profiter de sa liberté retrouvée qu’un squelette typé Draugr surgit soudainement. Loki explique alors qu’il peut voler et demande aux autres d’avancer pendant qu’il se charge de lui. One Piece ne serait pas One Piece si Luffy ne restait pas à ses côtés pour le regarder combattre. Le combat se termine avec l’attaque « Niflheim » de Loki, qui utilise Ragnir et gèle son adversaire. Sans surprise, Luffy est en adoration devant ces pouvoirs.

Loki dans le chapitre 1170

Connaissant le personnage, dès le chapitre 1172 de One Piece, il lui demande de rejoindre son équipage. Il faudra cependant attendre un peu plus longtemps pour le découvrir. Comme ça avait été révélé avec un leak précédent, le manga sera en pause la semaine prochaine.

Source : Pew