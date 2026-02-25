Fini la pause. Le manga One Piece reprend sa publication cette semaine avec un chapitre 1175 qui frappe très (très) fort. Les leaks sont là, vous allez en prendre plein les yeux.

L'attente n'aura pas été si longue, mais le suspense est tel que les fans sont plus qu'impatients de retrouver leurs pirates préférés. Ça tombe bien, car One Piece sera de retour dimanche prochain avec le chapitre 1175. Cela dit, vous le savez bien, le contenu a déjà leaké. Or, comme vous pouvez vous y attendre, ça promet du lourd. En attendant de découvrir les planches de vos propres yeux, découvrez ce qui attend Luffy et son équipage.

Que se passe-t-il dans le chapitre One Piece 1175 ?

Le dernier chapitre de One Piece nous avait laissé sur la transformation spectaculaire de Loki en dragon noir. Il est donc temps dans le chapitre 1175 de voir où tout cela va nous mener. Et ça commence fort, puisque l'équipage de Luffy entame les hostilités. Sanji lance l'assaut pour libérer Robin des épines de Sommers. De son côté, Zoro taille ces mêmes épines qui maintiennent captifs les enfants, sous les encouragements de son capitaine qui parvient à sauver les petits grâce au soutien du géant métamorphosé.

L'auteur, Eiichiro Oda, ponctue ensuite One Piece 1775 d'un flashback dont il a le secret. Nous découvrons alors la nature du Fruit du démon de Loki. Il s'agit évidemment d'un Uo Uo no Mi et, en l'occurrence, du modèle « Nidhogg », nom comme donne son titre à ce chapitre. La particularité de cette variété est qu'elle permet de transformer son utilisateur en un dragon qui serait le plus grand du monde. Cela dit, son pouvoir est proportionnel à la taille de la personne. C'est pourquoi un ancien géant était le plus à même de l'approprier.

Mais les révélations du flashback ne s'arrêtent pas là. Les explications apportées par Jarul indiquent que le possesseur de ce Fruit du démon est surnommé le « Dieu de la guerre » en Erbaf. Il disposerait en plus d'une arme appelée « Ragnir » et serait accompagné d'un loyal écureuil appelé Ratatosk. Enfin, le personnage décrit aurait combattu le Dieu du soleil par le passé. Il semblerait que les choses ont pris un tournant nouveau dans le présent de One Piece.

En parlant de présent, les pages suivantes du chapitre 1175 de One Piece montrent Luffy, toujours sous l'effet du Gear 5, faisant une démonstration d'une toute nouvelle technique contre Sommers. Une version plus “Erbaf” d'une attaque que nous lui connaissons bien. En parallèle, Loki affronte et vient à bout des MMA. Tout cela se déroule évidemment sous le regard attentif d'Imu, qui constate qu'en fin de compte, le Dieu de la guerre était là depuis tout ce temps.

Loki se transforme en dragon dans le chapitre 1174 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Où lire les scans de OP gratuitement ?

L'œuvre d'Eiichiro Oda reprend donc son cours cette semaine. Les fans pourront lire le chapitre 1175 de One Piece gratuitement et légalement en ligne sur la plateforme officielle MANGA Plus. Il sera disponible ce dimanche, à 16 heures. Comme d'habitude, il sera même proposé en français directement.

Autre bonne nouvelle, le manga ne connaîtra pas de pause la semaine prochaine. Ainsi, vous découvrirez la suite dès le 8 mars prochain. Mais, avant cela, les fans français pourront discuter de toutes ces péripéties en se rassemblant pour le One Piece Market, un événement organisé à Paris du 28 février au 1er mars 2026.